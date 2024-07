Anuel explota contra Ibai tras su bochornosa actuación en La Velada del Año: “Me sabotearon”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La Velada del Año 4 fue todo un éxito a nivel de audiencia, pero dejó un sabor agridulce con lo que debería haber sido la guinda del pastel. El reconocido reguetonero Anuel AA no solo hizo esperar al público del Santiago Bernabéu, sino que su show resultó ser de lo más decepcionante y se hizo viral por lo mal que sonaba su voz en directo.

Pese que Ibai no se ha manifestado directamente sobre lo sucedido, sí que explicó que ya tiene un final de evento pensado para la siguiente velada. “Os compensaré”, aseguraba en su cuenta de X.

Anuel carga contra Ibai

Directo de Instagram. El cantante abandonó el recinto abucheado por el público y las redes sociales fueron un clamor contra su actuación. A través de su cuenta de Instagram, Anuel quiso aclarar lo sucedido y apuntó directamente al creador de contenido y organizador de La Velada.

?? ANUEL LE TIRA A IBAI Y A LA VELADA “El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera. Cabron yo llegue 5 minutos tarde na más.” “No dejaron que mi Dj me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz.“ “ESA NO ES… pic.twitter.com/9BiOegjeWd — Terreno Velada (@terrenoviral) July 14, 2024

Contra Ibai. Anuel se quejó de que minutos antes de su actuación estaban haciendo chistes con su nombre y lamentó que no dejaron que su DJ ni su “ingeniero de voz” pudieran echarle una mano. Respecto al show, dice que la voz que sonó no era la suya y asegura que le boicotearon: “La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese, me sabotearon todo el concierto”.

