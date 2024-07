José Gato Briceño: Taquicardia en Palacio

Posteado en: Opinión

La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor

debe ser demandada

por el oprimido.

Martín Luther King Jr.

Si uno se pone a pensar en todo lo que hemos pasado 32 millones de personas dueñas de un país maravilloso, durante un cuarto de siglo por el capricho de unos cuantos que en principio con sus propuestas hacían soñar con ver a ese país más justo, más equitativo y próspero, la verdad es que nos toca rememorar una historia predominantemente triste y en extremo dolorosa.

Solo podemos hablar de destrucción, atraso, retroceso, separaciones, 1 de cada 4 venezolanos desterrados, en un exilio forzado por la pésima calidad de vida y por la implacable persecución de quienes no comparten su podrida vision de secuestrar el poder para complacer sus fines personales.

Cada historia personal es más desgarradora que la otra y eso, digan lo que digan, es imperdonable, el daño es profundo y ha dejado hondas huellas en todos.

Al parecer y por lo que se respira en el ambiente de nuestro maltratado país, llegó la hora de que, así como estamos, heridos, vilipendiados y agraviados acopiamos la fuerza necesaria para cobrar y recuperar nuestra soberanía, quitarles a los narcoterroristas nuestras riquezas y permitirnos disfrutar de nuestra tierra cuando y como debe ser, el derecho a la libertad.

Todo está dentro de lo posible, hasta en el Palacio Blanco, al frente del Palacio de Miraflores donde se encuentra la sala situacional más grande e importante del narcorégimen de la cual obtener información era casi una misión imposible y hoy a pocos días de las elecciones, cuando ya se siente la derrota, hay taquicardia en cada jerarca de la secta, se han colado algunas revelaciones, entre ellas está la certeza de que es imposible que Maduro levante la picada en las elecciones y está “reventao”, no tiene ninguna posibilidad de ganar, su votación a duras penas y con la política de terror, amedrentamiento a los funcionarios públicos, trampa en mesas, máquinas y otros vericuetos, llegaría a tres millones (3.000.000) de votos. Ya están conscientes de que cualquier otro resultado sería fraudulento y están evaluando las consecuencias pensando en su seguridad.

Nicolás Maduro al aceptar un diálogo directo a pocos días de las elecciones en contra de la narrativa que han empleado en 25 años, en donde afirmaban que los Estados Unidos es el demonio, el responsable según ellos, de todos los males que vive la humanidad y sentarse con ellos, nos indican por donde van los tiros.

Estimados lectores, la historia los condena, hay que destacar y recordarles a los militantes de la revolución que sus líderes siempre les dijeron que no aceptaban NINGUNA INTROMISIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE VENEZUELA, ahora aceptaron negociar directamente con los gringos y otra dato para los “ultra nacionalista” de la revolución es que Maduro le entregó a una empresa americana (Chevron) un contrato por 15 años sin habersele vencido el anterior ¿No vieron a Maduro en el estado Zulia ofreciéndole todo el petróleo a los americanos? ¿Ahora los americanos no son el demonio? Le decían al pueblo que las sanciones no les permitían vender el petróleo ¿Cómo Tareck El Aissami vendió el petróleo y se robó treita mil millones (30.000.000.000) de dólares? ¿Por qué quedaron como los grandes habladores de gamelote de toda la historia venezolana, si premiaran la farsa y el engaño se ganarían ese trofeo.

No podemos olvidar que en 16 diálogos que ellos han impulsados, han logrado muchos dividendos o beneficios, tácticas dilatorias para mantenerse en el poder pisoteando la Constitución Nacional. De los grandes beneficios que obtuvieron fue la liberación del socio y paisano de Maduro que tiene las contrataciones de las cajas con gorgojos, llamadas CLAP, Alex Saab, también la liberación de los narcosobrinos que los habían sentenciados a 18 años de cárcel y son el emblema y orgullo de los mentecatos que siguen creyendo en la revolución.

Ahora del gobierno americano que lidera el presidente Biden no hay que descartar nada porque está de salida según las últimas encuestas, pero Maduro está buscando que le quiten la orden de captura internacional y la recompensa de 15 millones de dólares por su captura para poder entregar el poder, de eso que no nos quede lugar a dudas.

Mi reflexión desde la cárcel del exilio es reconocer que los venezolanos que hace dos meses no teníamos esperanzas de libertad y mucho menos de volver, hoy vemos esa lucecita al final del túnel, con el pecho hinchado y latiendo aceleradamente de tanta emoción porque tenemos la ilusión de pisar la tierra de nuestra amada patria y reencontrarnos con nuestros familiares, amigos y paisanos.

Sin parar de enfrentarlos vivo, con el enfoque en no darles tregua avanzo, no paro, ni paso un solo segundo sin denunciarlos, sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook: @josegbricenot2

Tiktok: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com