Conrado Pérez afirmó que decisión sobre inhabilitación a la tarjeta de la MUD es competencia del TSJ 

Conrado Pérez Briceño, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de una entrevista habló sobre la tarjeta de la Unidad, quien abanderó a Edmundo González como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

El funcionarios del ente electoral, detalló que la decisión sobre la mencionada tarjeta, no es competencia del CNE, sino, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), esto, al ser consultado sobre el recurso introducido por Luis Ratti para la inhabilitación de la MUD.

“No quisiera hacer una declaración política porque no me es recomendado, debo guardar mi imparcialidad frente a los eventos, hacer una opinión con respecto a un actor político me compromete a que seguramente viene una respuesta política y es natural, el Consejo Nacional electoral no inhabilita a nadie simple y llanamente cumplimos con el principio constitucional de la cooperación de los organismos, eso es una actividad reservada a la Contraloría General de la República y al TSJ, esta también esta le responde al máximo tribunal de la República, si es su criterio no puedo de alguna forma adelantar mucho menos una opinión acerca de los señores magistrados, de cuál va a ser el interés o la posición, el que sea el Consejo Nacional electoral lo acatará”, dijo.

Agregó además que, “se ha vivido de una actitud de rumores” para “dañar” al CNE.

Por último, hizo un llamado a los candidatos a que hagan un candidato de “mucho equilibrio y de fundamentalmente de respeto” porque en lo político pueden haber diferencias pero cuando hay ofensas que tientan al sentido personal, profesional e individual de las persona eso queda como un aspecto sobresaliente negativamente, por eso exhorto a los candidatos que mantengan una campaña de altura y respeto.