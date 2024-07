Una joven grabó a un “niño fantasma” mientras caminaba por la calle de madrugada (VIDEO)

Chapulhuacanito, Tamazunchale. Sigan Crónicas Paranormales Huasteca Potosina en Facebook. Es en chapulhuacanito el lunes , no era muy noche eran las 10: 40 y algo pero pues ya no había nada de gente en las calles. Y pues yo iba caminando, cuando iba a dar vuelta en otra calle de reojo ví algo que pasó corriendo y pues me quedé con la duda no y regresé y Vi que era un niño corriendo a lo que se me hizo muy raro así que decidí grabar y se observa como corre se agacha y vuelve a correr , después dije a lo mejor y es un niño normal pero que va andar haciendo ahí a esa hora, bueno al llegar donde está la secundaria escuché como venía acercándose en el charco de agua no había nada lo juro y se me enchinó la piel y se sintió un miedo que nunca había sentido.

