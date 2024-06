Shakira reveló las cinco canciones infaltables de su discografía para la temporada de vacaciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La colombiana participó de una singular dinámica antes de su presentación en la clausura de la Copa América

El impacto de Shakira en la industria musical es indispensable para entender el éxito del que goza el pop latino en la actualidad. Con más de 70 millones de discos en todo el mundo, la barranquillera fue una de las personas responsables de instigar la penetración de los latinos en el mercado estadounidense, manteniéndose vigente durante cerca de 30 años en los gustos de la música pop.

Por Infobae

Su regreso con Las mujeres ya no lloran en 2024 y una racha de sencillos que abordaron los sentimientos que le dejó su separación de Gerard Piqué ratificaron su lugar como una de las artistas latinas más importantes de todos los tiempos, y como ratificación de esa popularidad renovada, la colombiana fue elegida como protagonista de lujo para la Copa América 2024 que se celebra por estos días en los Estados Unidos.

Por un lado, Puntería – grabada en colaboración con Cardi B – fue elegida como la canción oficial del certamen que dio inicio el pasado 21 de junio. Por otro lado, se confirmó que será la encargada de protagonizar la clausura del campeonato el próximo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Eso llevó a que la colombiana participara de una reciente publicidad de la cadena Univisión, que transmite la Copa América en los Estados Unidos. Se trató de una ronda de preguntas relacionadas con las vacaciones y el verano en el país norteamericano. Inicialmente, se le preguntó cuál era su secreto para componer canciones propicias para el verano, cuestionando de manera provocativa si era cuestión de Puntería o Suerte, en referencia a dos de sus canciones. La colombiana afirmó que no hay ningún secreto. “Lo que hace bailar siempre es bienvenido en el verano”, aseguró.

Acto seguido, se le pidió que eligiera su Top 5 de canciones de Shakira apropiadas para el verano. De su más reciente álbum Las mujeres ya no lloran, la cantante eligió Puntería y Nassau. En cuanto a pistas de sus trabajos anteriores, Shakira escogió Hips Don’t Lie, La Tortura y Loca.

En cuanto a sus preferencias de canciones veraniegas de otros artistas, la cantante optó por ser lo más general posible. “Todo lo que sea afrobeat me encanta, todo lo que es caribeño. El merengue, el reguetón, la salsa, me encantan. Eso me recuerda a mi tierra, que es siempre verano”, expresó.

Por último, en lo que se refiere a sus vacaciones de verano ideales, Shakira no tuvo dudas. “Me encantan los lugares tranquilos. Me encantaría estar en una isla desierta, donde no hay nadie, con mis hijos y vistas al mar. Es lo que necesito”, dijo.

