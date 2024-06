Los principales temas que tocó Milei en sus discursos en España

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente Javier Milei llegó este viernes a Madrid y fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto en el que le entregó una polémica medalla. Volvió a criticar al socialismo y a Pedro Sánchez.

Por La Nación

El presidente argentino se convirtió esta mañana en Trending Topic de X en España: su visita generó un fuerte conflicto político interno porque el gobierno de Sánchez acusó a Díaz Ayuso de desleal. Denunciaron además que no se cumplen los requisitos de la ley para la condecoración.

Por la noche asistió a la cena anual del Instituto Juan de Mariana, donde le entregaron otro premio. Para conservar la neutralidad, el rey Felipe VI no recibirá a Milei, pese al pedido de audiencia del gobierno argentino.

La partida, entre aplausos en Madrid

Una decena de personas esperaba a Javier Milei a la salida del Casino de Madrid, donde recibió el premio del Instituto Juan de Mariana. Era la 1.15 de España cuando el Presidente salió a la calle de Alcalá, cerca de la Puerta del Sol, y se llevó una ovación. Solo se oyó de fondo el insulto de uno de los transeúntes, mientras subía al vehículo que lo llevó hasta el hotel donde se aloja con su hermana Karina.

Termina el discurso de Milei

Javier Milei termina su discurso de una hora en el Casino de Madrid, donde recibió el premio del Instituto Juan de Mariana, pasada la 1 de la madrugada. En pocas horas volará a Alemania, donde continúa su gira el sábado y el domingo. La última escala será en Praga, en la República Checa, el lunes. “¡Viva la libertad, carajo!”, fue su grito de cierre.

Una anécdota con Elon Musk

Sobre el final de su discurso, Milei contó parte de sus diálogos con el empresario Elon Musk. Explicó que al fundador de Tesla le preocupa la baja de la tasa de natalidad, que él ligó a la liberación del aborto. “En un momento me dice: ‘Hay que trabajar para terminar con ese lavado de cerebro’. Hay algunos imbéciles que me dicen conservador por estar en contra del aborto. No, soy liberal de verdad porque estoy en contra de los asesinos”, relató. Y siguió: “Musk me dice: ‘Hay que empezar a traer hijos al mundo’. Yo le dije que tengo 5, pero me respondió: ‘Sí, pero los de cuatro patas no cuentan’”.

“La libertad económica de Alemania no me gusta”

Para Milei, la Argentina podría aspirar a ser como Alemania de acá a 35 años. “A mí parecerme a la libertad económica de Alemania…no me gusta”, dijo y ponderó el modelo de Irlanda: “Era el país con mayor libertad económica. Nosotros vamos a ser libres como Irlanda, vamos a ser el país más libre del mundo y el más próspero del mundo”. Es curiosa la declaración, que no amplió, porque se da horas antes de partir hacia Hamburgo, donde recibirá otro premio, y a Berlín, donde se encontrará con el canciller socialdemócrata, Olaf Sholz.

