El cumpleaños más difícil del príncipe Guillermo: su faceta como padre durante la enfermedad de Kate Middleton

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El príncipe de Gales celebra su 42 cumpleaños este viernes 21 de junio. El heredero al trono de Inglaterra se encuentra actualmente en uno de los peores momentos de su vida, debido a las enfermedades que acechan a la Familia Real Británica. Aunque Kate Middleton hizo su primera aparición pública a la sociedad después del anuncio de su cáncer el pasado 15 de junio, para la ceremonia del Trooping the Colour, fuentes oficiales confirmaron que “aún no está fuera de peligro”. La princesa acudió al acto acompañada de su marido y sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, y disfrutó del desfile de la mano de los reyes Carlos III y Camila.

Por infobae.com

Guillermo ha tenido que hacer frente a varios de los actos de su padre en representación, ya que Carlos III también fue diagnosticado con un cáncer tras una intervención en la próstata. Sin duda, uno de los años más duros de su vida que solo se pueden comparar con la pérdida de su madre, Diana de Gales. Sin embargo, el príncipe tiene muy claro que no quiere que sus hijos vivan la misma experiencia traumática que sufrió junto a su hermano Enrique cuando solo tenían 15 y 12 años.

Los hermanos participaron en el documental Diana, nuestra madre: su vida y legado que se emitió en 2017. En este, confesaron los sentimientos que llevaban ocultando desde la tragedia. “Todavía ahora puedo sentir los abrazos que ella nos daba. Extraño eso, extraño ese sentimiento, extraño esa parte de una familia, extraño tener esa madre para poder darte esos abrazos, darte esa compasión que creo que todo el mundo necesita”, admitió Guillermo.

Por esto mismo, los príncipes de Gales, en cuanto conocieron la noticia del cáncer de Kate, decidieron ocultárselo a sus hijos hasta que estuvieran preparados, de manera que también provocaron el retraso del anuncio oficial a la nación. El matrimonio no se suelta de la mano y tienen claro que sus hijos son lo primero. De hecho, el pasado 16 de junio se celebraba el día del padre en Gran Bretaña y Middleton compartió en redes sociales una imagen de lo más entrañable de su marido.

En ella, bajo la descripción “Te queremos, papá. Feliz día del padre” junto a sus iniciales, se mostraba al príncipe abrazado a sus tres hijos de espaldas, mirando al mar. Una instantánea que ha sido tomada por Kate en un día que se encontraría con más fuerzas, debido al duro tratamiento de quimioterapia preventiva al que se está sometiendo estos meses.

Los medios británicos han querido analizar el lenguaje corporal de la imagen y The Mirror ha recurrido a la experta Judi James para saber todos los datos de su abrazo: “El contraste entre la pose elegida por William para ilustrar su propia visión de la paternidad y la pose que eligió para celebrar el papel de su propio padre en su vida difícilmente podría ser más fuerte. Lo que sugiere que, aunque aprecia el tipo de educación que recibió, está decidido a forjar algo diferente para sus propios hijos”.

Además, según James, el futuro rey tiene claro que quiere comenzar una nueva etapa en su monarquía: “William muestra continuamente cómo utiliza las lecciones de su pasado para forjar el tipo de unidad familiar que considera más moderna e ideal. Su comprensión del deber y la lealtad parece sólida, pero también está claramente decidido a crear una vida más informal y divertida para sus propios hijos de la que a él o a su padre se les permitió disfrutar”.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2024