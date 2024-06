El delito en EEUU que muchos latinos cometen por desconocimiento

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Las reglas y normas de tránsito, así como otras prácticas, usos y costumbres, varían de acuerdo al país en el que uno se encuentra. Tal es el caso de EE.UU., que penaliza a aquellos que cruzan mal la calle.

Por La Nación

A partir de una duda que se generó en Quora, en el que un usuario preguntó: “¿Qué es el jaywalking? ¿Es un delito cruzar la carretera fuera de un lugar específico?”, la respuesta no tardó en llegar. Otra usuaria, llamada Mariluz, no tardó en responder: “En Estados Unidos, es lo que en otros países llamamos ‘cruzar mal’. No solamente cruzar por donde no esté marcado, sino también hacerlo en rojo. El si es delito o no dependerá de las leyes locales. Las de tráfico no van a nivel federal, sino estatal y municipal”.

Así, cualquier persona que cruce mal la calle en el país norteamericano puede recibir multas severas. De acuerdo al sitio web Vive USA, el término jaywalking nació en la década de 1920: el término “jay” se utiliza para referirse a una persona inexperta que no sabe comportarse en la ciudad.

Si bien no existe una traducción literal al español, el término hace referencia a la imprudencia a la hora de cruzar la calle.

La historia del jaywalking

Cruzar mal la calle se convirtió en delito en Estados Unidos desde esa misma década de 1920, a partir del crecimiento de la industria automotriz, sostiene el misio sitio web.

A medida que aumentaban las muertes, los que estaban en contra de los automóviles querían cambios a toda costa. Y en 1928, se creó la ordenanza municipal de tránsito modelo, basada en gran medida en una ley de tránsito en Los Ángeles, que había promulgado estrictos controles para peatones en 1925. Lo que sostenía era que los peatones cruzarían solo en los cruces peatonales, y en ángulos correctos. Básicamente, esta es la ley de tránsito que aún está vigente en EE.UU.

Las multas varían en cada estado y cada ciudad tiene sus propias tarifas, pero el abanico es amplio y los cobros van desde 1 a 1000 dólares.

Sin embargo, no en todos los estados rige la ilegalidad para el cruzar por la mitad de la calle. En California, durante 2022 se sancionó una ley que permite a los peatones cruzar la calle “lejos de la esquina” sin que sea percibido delito, siempre y cuando no haya peligro o riesgo aparente alguno de ser atropellado.

“No debería ser un delito penal cruzar la calle de manera segura. Cuando las multas costosas y las confrontaciones innecesarias con la policía afectan solo a ciertas comunidades, es hora de reconsiderar cómo usamos nuestros recursos de aplicación de la ley y si nuestras leyes de cruce peatonal realmente protegen a los peatones”, aseguró en ese entonces Phil Ting, miembro de la Asamblea Estatal de California e impulsor de la ley.

