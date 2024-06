Al menos seis heridos en un tiroteo en Texas, el segundo en las últimas horas en EEUU

Al menos seis personas, incluidos dos niños, resultaron heridas en un tiroteo en la noche del sábado en un parque en Round Rock, en el estado de Texas, un suceso que se ha producido apenas horas después del ocurrido en otro parque de Detroit (Michigan) con al menos diez heridos y un fallecido.

Según informó este viernes la cadena CNN, el suceso de Texas fue confirmado por la Agencia de Servicios Médicos (EMS por sus siglas en inglés) del condado de Austin-Travis.

“Estamos investigando un tiroteo con múltiples víctimas que ocurrió en Old Settlers Park esta noche”, dijo a CNN Rick White, del Departamento de Policía de la localidad. “No tenemos a ningún sospechoso bajo custodia, pero estamos buscando” al autor o los autores del suceso, precisó.

Los equipos de socorro trasladaron inmediatamente a las seis personas a centros de traumatología locales. “Todas con lesiones potencialmente graves”, dijo el EMS del condado de Austin-Travis.

La cadena estadounidense, que no informa sobre las causas del tiroteo, señala que se había programado un festival en Old Settlers Park el sábado por la noche, que fue anunciado en la página de Facebook del Departamento de Parques y Recreación de Round Rock.

