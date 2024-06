“Hace días le pidió unas entradas a Vinícius para un partido”: La dura respuesta de Raphinha a Ronaldinho

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mundo del fútbol quedó sorprendido después de que Ronaldinho, leyenda del balompié brasileño, asegurara recientemente que no tenía pensado ver los partidos de la Canarinha en la Copa América Estados Unidos 2024, entre otras cosas por su actual nivel. Estas palabras causaron risa en Raphinha, una de las principales figuras de la “Pentacampeona”.

Por: La Opinión

En una rueda de prensa realizada este sábado desde la concentración de los brasileños en Estados Unidos, el jugador del FC Barcelona respondió a los comentarios de ‘Dinho’ con una irónica frase que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

“No sé si eso fue algo de publicidad o no, pero hace unos días me contaron que le escribió a Vinícius Júnior para pedirle algunas entradas para los partidos de la selección”, soltó Raphinha quien acompañó su contundente frase con sonrisa.

?? Raphinha: “Ronaldinho’s statement? I don’t know if that was an adv or not but… few days ago, I’m told he asked Vini Jr for tickets to come see our games (laughs)”. ??

“In any case, I was surprised and I don’t agree with his statement”. pic.twitter.com/MBl9pmXXZf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024