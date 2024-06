LeBron James y Michael Jordan se inclinan ante el legado de Jerry West

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La NBA se unió este miércoles para decirle adiós a Jerry West, leyenda de la liga y de Los Angeles Lakers, y dos de los jugadores que lamentaron su fallecimiento fueron LeBron James y Michael Jordan.

“Mi mentor, mi amigo! Espero continuar haciéndote sentir orgulloso! Ya te echamos de menos!”, escribió LeBron en la red social X.

El ahora referente de los Lakers aseguró también que extrañará mucho sus conversaciones con West y quiso enviarle sus condolencias a su “maravillosa familia”.

Will truly miss our convos my dear friend! My thoughts and prayers goes out to your wonderful family! Forever love Jerry! Rest in Paradise my guy! ???????????????

— LeBron James (@KingJames) June 12, 2024