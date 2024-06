¡Presente! Nathan Lorca se une al cartel de talentos de El Rumbón de Caracas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Nathan Lorca se prepara para enfrentar un gran reto profesional. El cantante venezolano, que ha tenido un exitoso retorno a la música, afina todos los detalles de la que será su primera presentación por todo lo alto, ya que integra el cartel de “El Rumbón de Caracas” el gran espectáculo que tendrá lugar el próximo 20 de junio en el estadio Monumental Simón Bolívar, de La Rinconada.

Efectivamente, el intérprete y productor de TV, que retomó el hilo de su carrera vocal, cuyo tema “Muchacha loca” va disparado al primer lugar del Récord Report (La cartelera musical más importante del país) compartirá tarima con consagradas figuras del género tropical, como Oscar D´León Víctor Manuelle, Jerry Rivera, el Grupo Niche y otros cantantes de salsa y agrupaciones venezolanas.

“Participar en un evento de esa magnitud y al lado de esos monstruos de la música, es un honor para mí y el gran aliciente para seguir hacia adelante. Imagínate, estar cerca de esa leyenda de la música, que es un Oscar D´León, Víctor Manuelle y Jerry Rivera es una oportunidad que no se da todos los días. Y yo estoy dispuesto a aprovecharla al máximo”, dijo Lorca, evidenciando su emoción por formar parte de este evento musical para el cual esperan congregar a no menos de 30 mil personas.

Nathan Lorca regresó a la música en el momento indicado, considerando el surgimiento de talento que se ha originado en Venezuela debido a la afluencia de nuevas voces y grupos con los cuales se ha demostrado que nuestro país es una cantera musical de inmenso valor artístico.

“Vuelvo a la música por un sueño que tenía pendiente por cumplir y hacer cosas en la música que realmente me llenará y me gustará. Retorno por una necesidad de seguir creando y aplicar en cada producto la experiencia que he adquirido en todos estos años”, señaló.

Con la firme intención de demostrar la madurez profesional adquirida durante todos estos años, Nathan Lorca reapareció, así, en el medio artístico con una ambiciosa propuesta musical, que le permitirá volver a ganar espacio en la industria donde, en sus comienzos, se perfiló como uno de los más talentosos intérpretes de la nueva generación.

Tras 7 años de ausencia musical, Nathan Lorca volvió al ruedo musical completamente renovado, con un estilo, que converge entre lo urbano, el merengue pop y la música electrónica. “Muchacha loca”, “Baila” y “Que rico” conforman la trilogía de temas de este ambicioso proyecto, que refleja la experiencia adquirida durante su trayectoria.

Vale recordar que Nathan Lorca comienza en la industria a muy temprana edad, conducido por ese talento heredado de su propio padre, quien lo motivó a expresarse musicalmente y tomándolo de su mano lo llevó a la iglesia donde asistían. Gracias a su calidad vocal logró participar en corales donde recibe sus primeras técnicas de teoría y solfeo, lectura de pentagrama y el estudio y dominio de su primer instrumento musical: la flauta.

Luego explota sus dotes pedagógicos para la música, montando voces polifónicas en diferentes colegios y coros de universidades con arreglos que lo hacen ganar popularidad. Forma el grupo “Black Sound” integrado por cuatro talentosos jóvenes: Keizer La Voz, Neiko, Leizen (Zona 7), con quienes explora géneros como el R&B. Allí Lorca destaca como vocalista y fue el tema “No dejemos que muera el amor” que lo dio a conocer en los medios radioeléctricos.

Junto a Xuxo, Dani (ex integrantes de Treo) inicia una agrupación donde el talentoso joven montaba voces y fungía como vocal coach. También realizó este trabajo para la agrupación B.Flow del cual fue integrante el reconocido comediante Marko Musica. Luego sigue su ascenso en otras agrupaciones, creciendo como músico integral. Apoya a otros artistas y su voz forma parte de temas de telenovelas “Voltea pa’ te enamores”, “Mujer con pantalones y Ciudad bendita”.