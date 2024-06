Escándalo en Brasil: concejal apareció sentado en el inodoro en un meeting por Zoom (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un insólito escándalo se desató este miércoles en Brasil cuando el actual concejal y exintendente de Río de Janeiro, César Maia, apareció sentado en el inodoro en una sesión que el Ayuntamiento de esa ciudad llevaba a cabo vía Zoom.

Por: Clarín

Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En el video se ve a varios dirigentes durante la reunión online en la que discutían sobre el proyecto de ley para convertir al Mirante da Rocinha en patrimonio cultural de la ciudad, y a Maia, al parecer, haciendo sus necesidades.

El concejal Pablo Mello, quien llevaba adelante el encuentro notó rápidamente la desafortunada situación y le pidió amablemente al representante del partido PSD, que estaba sin pantalones y solo vestía una camiseta, que corte la transmisión de su cámara.

“Concejal César Maia, le pido que apague la cámara, por favor”, solicitó el concejal de Republicanos, quien encabezaba el pleno virtual de la Cámara. Luego, no logró contener la risa frente al resto de los concejales.

César Maia, former Mayor of Rio and incumbent City Councillor, appears in his bathroom during a parliamentary session. pic.twitter.com/X2tHnjyGTb

— Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) June 5, 2024