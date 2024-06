Sydney Sweeney podría quitarle a Taylor Swift su oportunidad en Marvel

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Sydney Sweeney podría quitarle a Taylor Swift su papel en Marvel. Recientemente, surgieron nuevos rumores que aseguran que Kevin Feige quiere fichar a la actriz de Euphoria para una serie de Marvel.

Por: La Opinión

De acuerdo con la cuenta de X MyShineToShineHello, ahora Marvel está considerando a Sweeney para dar vida a Blonde Phantom, papel que –al principio– se rumoreaba querían que interpretará la cantante de “Cruel Summer”.

Hasta el momento, Marvel no ha confirmado quien dará vida a Blonde Phantom en la nueva serie de Disney+, de la que todavía no se conocen detalles.

I hear it's actually Sydney Sweeney that Marvel wants to play Blonde Phantom pic.twitter.com/v2WeHI7W7E

— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) May 28, 2024