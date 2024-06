Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores: River-Talleres y San Lorenzo-Atlético Mineiro

Posteado en: Deportes, Titulares

Se dieron a conocer los cruces de la máxima competencia; además, se sortearon las llaves de la Sudamericana y Boca espera rival.

Por La Nación

La vez que ya se midieron por la Libertadores

River y Talleres ya se vieron las caras en esta competencia. Fue en la Copa del año 2002 en la que ambos compartieron el grupo 7 con América de México y Cortuluá de Colombia. El 14 de de febrero de ese año se midieron en el Monumental e igualaron 0 a 0. El segundo duelo fue en Córdoba y fue empate 1 a 1. Una vez cerrada la etapa de grupos, River avanzó a los octavos, pero Talleres quedó eliminado.

El historial de San Lorenzo ante Mineiro

El Cuervo disputó cuatro partidos ante los brasileños. Los dos primeros fueron por la Copa Mercosur del año 2000 con dos triunfos de los brasileños. Además, se vieron las caras en la Sudamericana de 2018 con una victoria de San Lorenzo y un empate. Volverán a verse las caras en la ida de esta Libertadores, que se jugará el martes 13, miércoles 14 o jueves 15 de agosto en el Nuevo Gasómetro, con horario a confirmar y el partido de vuelta que será el martes 20, miércoles 21 o jueves 22 de agosto en el Arena MRV, con horario a confirmar.

Así se definieron los cruces

De un lado estarán:

San Lorenzo vs. Atlético Mineiro. La llave se cierra en Brasil.

2do del grupo C (Gremio, The Strongest o Huachipato.) vs. Fluminense. Brasil recibirá el desquite.

Talleres vs. River. Los octavos se definen en Buenos Aires.

Colo Colo vs. Junior de Barranquilla. Colombia tendrá el duelo desquite.

Del otro lado quedaron:

Nacional vs. San Pablo. Se define todo en Brasil.

Botafogo vs. Palmeiras. El duelo de vuelta se jugará en San Pablo.

Peñarol vs.1ro Grupo C (Gremio, The Strongest o Huachipato). Los uruguayos definirán de visitante.

Flamengo vs. Bolívar. Los octavos se definen en Bolivia.

