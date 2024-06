Los cinco momentos que acabaron con la relación entre Harry y William

Posteado en: Internacionales, Titulares

La última vez que se vio juntos a los hermanos fue en el homenaje a su madre, Diana de Gales, con los premios que llevan su nombre, pero ni siquiera coincidieron, ya que el príncipe Harry se conectó al homenaje vía streaming. Tampoco el último viaje del duque de Sussex a Londres para visitar a su padre, tras su anuncio de que padece cáncer, sirvió para acercar posturas. Ni siquiera su entrevista en “Good morning America”, en la que aseguraba que “quiero a mi familia”. La relación está totalmente rota.

Por larazon.es

El tributo celebrado en Londres en memoria de la princesa Diana contó con un discurso en directo del heredero al trono británico. En sus emotivas palabras desde el Museo de Ciencia de Londres, William no mencionó a su hermano, a diferencia de lo que hizo Harry en su discurso del año pasado. En esta ocasión, el príncipe de Gales recordó a su esposa asegurando que «este legado es algo en lo que tanto Kate como yo hemos centrado nuestro trabajo, al igual que los 50.000 jóvenes que han recibido un Premio Diana en los últimos 25 años».

Las disputas entre ambos hermanos existen desde la adolescencia. En la autobiografía de Harry, “Spare”, como en el libro sobre los royals británicos de Omid Scobie, “Endgame”, o la docuserie de los Sussex para Netflix, encontramos muchas referencias a estas peleas que ahora repasamos.

Septiembre de 1998: William desprecia a Harry en Eton

En “Spare”, el duque de Sussex afirma que el distanciamiento con su hermano mayor comenzó en el instituto. Cuando Harry llegó a Eton, cuenta el duque que William le pidió que actuara como si no le conociera y alegó que su hermano mayor “odiaba cuando alguien cometía el error de pensar que veníamos en pack”.

Ya en la universidad se produce el caso del disfraz nazi de Harry. Según él, fueron su hermano y Kate Middleton quienes le animaron a ponerse el uniforme en una fiesta de disfraces. Y aunque la idea no fue suya, reconoce que tuvo que enfrentarse solo a la reacción de la prensa y la opinión pública.

Noviembre de 2010: El compromiso de William y Kate pilla por sorpresa a Harry

Harry no solo se vio sorprendido cuando Buckingham anunció el compromiso de boda de su hermano con Kate, sino que además niega tajantemente que él le diera a su hermano mayor el anillo de compromiso de Diana de Gales para que lo usara en la petición de matrimonio. Calificó la historia de “absoluta basura”.

En sus memorias escribe: “Poco después de regresar a Gran Bretaña, el Palacio anunció que Willy iba a casarse. Noviembre de 2010… sorpresa para mí. En todo el tiempo que pasamos juntos en Lesotho, nunca lo había mencionado”. “Los periódicos publicaron tiernas historias sobre el momento en que me di cuenta de que Willy y Kate eran compatibles, el momento en que aprecié la profundidad de su amor y por eso decidí regalarle a Willy el anillo que había heredado de mamá, el legendario zafiro, un momento tierno entre hermanos, un momento de unión para los tres. Una absoluta basura: nada de eso ocurrió nunca. Nunca le di a Willy ese anillo porque no era mío para dárselo. Él ya lo tenía. Me lo había pedido después de la muerte de mamá, y yo estaba más que feliz de dejárselo”.

Otoño de 2017: William pide a Harry que no se case con Meghan Markle

En su autobiografía, Harry afirma que William le desaconsejó su boda con la exactriz. Estaba “preocupado” y le dijo a su hermano pequeño que estaba “llevando las cosas un poco lejos”. “Vas demasiado rápido, me dijo. Demasiado pronto”, escribe en “Spare”. “Un día, sentados juntos en su jardín, me predijo un montón de dificultades que podría esperar si me liaba con una ‘actriz americana’, una frase que siempre se las arreglaba para que sonara como ‘delincuente convicta'”. Según el escritor Omid Scobie, la boda marcó un antes y un después definitivo en la relación.

Principios de 2019: Llegan a las manos

El capítulo más violento ocurrido entre los dos hermanos tiene lugar en la casa de Harry en Nottingham Cottage. Harry describe en “Spare” este momento de su relación con William como “al rojo vivo”. Ambos se gritaron y llegaron a las manos. “Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así». Afirmó: «Dejó el vaso de agua, me llamó por otro nombre y luego se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, me arrancó el cuello de la camisa y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda, cortándome con los trozos”, describe el momento el menor de los hijos de Carlos III en su libro. “Me quedé allí un momento, aturdido, luego me puse en pie y le dije que se fuera”. Según los medios británicos, William le pidió a Harry que no contara nada de lo sucedido a Meghan. Y él, aunque no lo hizo inmediatamente cuenta que ella sí descubrió los “rasguños y moretones” en su espalda.

Marzo de 2021: la “explosiva” entrevista con Oprah Winfrey

No se puede decir que en ella Harry lo contara todo, pero sí hablo de la tensión con su hermano. “Como ya he dicho antes, quiero a William muchísimo. Es mi hermano. Hemos estado juntos en el infierno. Pero vamos por caminos diferentes. Pero el tiempo lo cura todo, esperemos”, dijo. Pero el momento más polémico fue cuando Meghan Markle admitió que había sufrido el racismo de los Windsor y que llegó a “no querer seguir viviendo”.