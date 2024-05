El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 31 de mayo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Se abren puertas y se presentan nuevas oportunidades, pero ninguna te parece lo suficientemente buena como para elegirla. No pienses que el tren pasa una sola vez, ni elijas lo que no te conviene, sólo porque en este momento sientas que no tienes otra opción. Ya más adelante surgirá algo mucho mejor.

Tauro

Entiende que eres un ser completo. No necesitas medias naranjas, porque buscar tu otra mitad o no saber vivir sin alguien es no estar satisfecho contigo mismo. Cuando eres tú al cien por ciento una relación es un extra, que se agradece, pero que no es indispensable.

Géminis

Hoy no te sientes identificado con tu lugar de trabajo. Estás distraído y rindes menos que de costumbre. Deseas algo más, pero no te mueves para lograrlo. Necesitas entrar en acción e ir tras lo que buscas y si por cuestiones de la vida aún no sabes que es lo que quieres ¿que esperas para definirlo?

Cáncer

Hay una persona que crea conflictos de vez en vez y lo hace solo porque si. Incluso, podrías pensar que es algo personal y no es así, simplemente hay quienes son tóxicos y disfrutan hacer daño sin motivo. Lo cierto es que estás agotado de esa situación y sientes que tienes que hacer algo para que se detenga. Y es tal cual, esta vez no evadas, debes enfrentarlo, pero hazlo sin discutir. Sostén un diálogo saludable y aclárale que te incomoda si actitud.

Leo

Hoy necesitas esforzarte un poco más. Puede que tengas ciertas limitaciones para lograr tu meta del día, pero igual estás claro de que necesitas llegar a ella. Haz lo que tengas que hacer, pero no busques la perfección, ni te pierdas en detalles sin importancia. Por ahora lo importante es llevar al final y salir bien librado del asunto. Ya en el futuro lo harás mucho mejor.

Virgo

Puedes querer más de lo que tienes, pero necesitas ser feliz con lo que tienes. Vivir en una queja constante o apegado a lo que fue y ya no es, te convierte en un prisionero de tu propia mente y sabotea tus relaciones personales. Vive y disfruta mientras actúas para lograr lo que quieres, porque la vida es hoy.

Libra

Si vas a intentarlo, que sea hasta el final, sino ni siquiera lo intentes, porque cuando das el primer paso o te enfocas o pierdes. Este mes es de determinaciones, va es mediados de año y si lo evalúas fríamente, estamos más cerca del fin del 2025 y aunque no hay que correr, si hay que mantenerse en movimiento para avanzar y que el tiempo no te gane.

Escorpio

No te rindas. Aunque las circunstancias son complicadas, podrás superar lo que sea que estes viviendo. Todo pasa y todo se supera, pero para sobrevivir mantener la fe y la seguridad en ti mismo y en lo que hayas propuesto hacer es la clave. Hoy el día es un poco complicado, pero llevadero. Fuerza Escorpio, que tú puedes con esto y más.

Sagitario

Solo porque no lo haz logrado no significa que te quedes en donde estás y mucho menos tiene que ver no ir más allá. A veces las cosas no suceden cuando queremos, pero igual sucederán. Nunca dejes de intentarlo, mantén la fe, la confianza en tu proyecto de vid y sobre todo, tus ganas de llegar hasta el final.

Capricornio

Tu relación no es un campo de batalla. No puede ser una lucha de quien tiene el poder. Si cada uno quiere imponer sus ideas y controlar al otro estás durmiendo con el enemigo y así no se puede vivir. A partir de hoy libérate de viejos patrones y de la necesidad de control, y trabaja más en tu relación.

Acuario

No permitas que el miedo a perder a alguien haga que te pierdas a ti mismo. Que tu prioridad siempre seas tú, que conserves tu identidad, tus valores, tus principios, pero sobretodo el amor propio. Por otro lado, ten presente que la ansiedad de perder a una pareja es una de las situaciones más tóxicas se existe, tanto para ti, como para el otro.

Piscis

Hay momentos en que te ves obligado a reflexionar sobre decisiones tomadas en el pasado. Y cuando lo haces y te das cuenta y estás seguro de que no fueron las más acertadas, no hay que dudar ni perder más tiempo en lamentarse, sólo hay que enfocarse, decidir qué es lo que realmente quieres y tomar un nuevo camino, con firmeza y determinación, pero sobre todo, sin mirar atrás.