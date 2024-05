“Solo falta un Mundial intergaláctico”: Fifpro demandará a la Fifa por su calendario apretado

Posteado en: Deportes, Titulares

La FIFPRO, la asociación que vela por los intereses de más de 60.000 futbolistas en todo el mundo, prepara una demanda conjunta con varias ligas europeas, entre ellas LaLiga española y la Premier League, contra la FIFA por el calendario actual.

En Londres, a dos días de la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Borussia Dortmund, la Premier League, LaLiga, la Liga Italiana y el sindicato de jugadores de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) se reunieron para estudiar medidas para contrarrestar la intención de la FIFA de aumentar el número de partidos que tendrán que soportar los futbolistas la próxima temporada con el inminente nuevo Mundial de Clubes.

“Tenemos un problema conjunto y por primera vez lo vamos a intentar enfrentar conjuntamente. Creo que existe una solución, pero hay que tomarla. En Europa hay más de 5.000 (jugadores) profesionales, desde los que cobran 1.000 euros a los de 2 millones, y a todos les afecta la saturación del calendario. Este problema viene de hace años, que yo recuerde desde hace por lo menos diez años”, dijo el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

“Estos calendarios de la FIFA afectan a nuestro futuro económico a corto plazo. Ya solo falta un Mundial intergaláctico. Con esta perspectiva, el dinero se lo van a quedar solo los grandes clubes, ¿y qué pasa con el resto?”, señaló.

Durante la reunión, se pusieron sobre la mesa datos que trataron de respaldar la posición de las ligas nacionales en cuanto al incremento de partidos.

En el caso del Real Madrid, finalista de la Liga de Campeones, Federico Valvede y Rodrygo han sido incluidos en 65 convocatorias, los que más del equipo, y el uruguayo ha disputado 64 partidos. En cuanto al kilometraje, Valverde ha acumulado 140 horas de vuelo.

Tomando como ejemplo el Bayer Lekerkusen, un equipo que ha jugado todos los partidos posibles esta temporada, FIFPRO hace hincapié en el caso de la estrella Florian Wirtz, de 21 años, que ha jugado 11.495 minutos antes de dicha edad. Eso supone más que otras estrellas del equipo como Michael Ballack (4.175), Thomas Müller (5.270), Bastian Schweinsteiger (6.237) y Lukas Podolski (8.679).

Esta estadística no escapa al resto de grandes y en el caso de Vinícius Júnior, de 23 años, ha jugado ya 344 partidos en la élite, en comparación con los 164 de otra estrella brasileña como Ronaldinho.

“A mí no me vale que me escuchen. Hay miles de puestos de trabajo, más de 100.000, directo e indirecto, que dependen de LaLiga. No me basta que me consulten. Lo que más me preocupa de FIFA es que toman las decisiones y no toman los efectos. O no lo piensan o son muy tontos. Y yo creo que muy tontos no son. Por eso no nos hacen ni caso, porque les da lo mismo”, apuntó Tebas.

En la misma línea se manifestó Maheta Molando, presidente de la PFA, que afirmó que las autoridades se creen que pueden “presentarse con una idea loca, hacerla un poco menos loca, siendo aún una locura” y salirse con la suya.

En el contexto actual, FIFPRO asegura que un futbolista juega de media, por temporada, 50 partidos de clubes y 10 con las selecciones, a lo que se suman los torneos de este verano, Eurocopa, Copa América y Juegos Olímpicos. De cara a la temporada que viene, FIFPRO estima que el número de partidos por jugador aumentará a 72, a los que habrá que añadir el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA que se disputará en junio y julio de 2025.

“Va a haber jugadores que piensen ‘puedo jugar 85 partidos en Europa o irme a Arabia y jugar mucho menos y ganar lo mismo. O irme a Estados Unidos y tener un buen estilo de vida, ser feliz con mi familia…’ Quizás la FIFA no se preocupe por el bienestar de los futbolistas, pero sí por el negocio, y mercados como el estadounidense nos han demostrado que se puede hacer negocio con solo 17 partidos, como la NFL. Porque tienen un modelo en el que cuando acaba el fútbol, empieza la NBA, y cuando acaba esta, comienza la NFL. No se comen su parte del pastel”, afirmó Molango.

“Esto no se soluciona solo con las demandas. Hay que volver a una situación de hace cinco años. Sé que es imposible, pero mi pregunta a la FIFA es “¿por qué ha creado usted el Mundial de clubes?”. Y me dirán: porque hay que conseguir dinero para ampliar el fútbol en otros territorios. Vale, vamos a sentarnos, ¿cuál es el dinero que necesitan sin meternos en este lío? Nos sentamos y estoy seguro de que hay soluciones y lo conseguiremos. Pero es que no quieren”, agregó Tebas.

