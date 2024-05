El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 29 de mayo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Creas alianzas para crecer, pero no estás totalmente convencido de sacrificar tus ideas y mucho menos de aceptar que otros te impongan las suyas. No es cuestión de ver quien tiene la razón, ni de quien puede más, sino de elegir la opción que más conviene a todos.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Tauro

Cuando amas de verdad no necesitas limitar, imponer tu poder, demostrar que tienes la razón, dar celos o lo que sea para llamar la atención de tu pareja. Solo necesitas que cada uno sea y se acepten como son, sin dobles agendas ni deseos de cambiar al otro, porque cada uno es como es y punto. Puedes ayudar a que la otra persona sea mejor, pero no que sea un reflejo de ese ideal que tienes en la mente.

Géminis

Ahora que estás más seguro de que las decisiones que has tomado últimamente no son las que más te convienen no dudas en tomar acción. Haces un cambio por aquí y otro por allá, más acertado y determinante, porque no tienes ni quieres perder tiempo y mucho menos fracasar y verte obligado a comenzar de cero.

Cáncer

Haz que las personas especiales de tu vida estén claros del lugar que ocupan tanto en ella como en tu corazón. Exprésate sin limitaciones y motívalos a que lo hagan también. Una vez que haya un intercambio mutuo entenderás que no hay nada en este mundo como amar.

Leo

Hoy tu crecimiento en el trabajo es rápido, pasan muchas cosas y necesitas adaptarte. Y aún así quieres ir más rápido, pero no está en tus manos cambiar los tiempos. Lo mejor que puedes hacer es permitir que todo fluya. También puedes abrirte ante la posibilidad de recurrir a alguien más experto que tú, alguien en quien delegar.

Virgo

Si vas a intentarlo nuevamente, que sea desde el principio, sino ni siquiera te tomes la molestia. Entiende que todo tiene un proceso y que cuando algo empieza mal, termina mal. Recomenzar te permite estudiar otra vez los pro y los contra, crear un plan en base a lo aprendido y hacer las cosas diferentes, con decisiones más acertadas.

Libra

Pierdes el control y aunque no es lo que te gustaría, permites que otros manejen ciertas situaciones como les parezca. Confiar y delegar no es nada fácil, pero no tienes otra opción. Pero no te alteres, porque por ahora no tienes otra opción, ya más adelante podrás hacer lo que quieras a tu ritmo y en tus tiempos.

Escorpio

Solo porque no lo has logrado no significa que no llegarás. Te empeñas en buscar culpables, cuando en realidad el único responsable eres tú. Entiende que las cosas no suceden cuando queremos, sino cuando tienen que suceder. Lo más importante es confiar en que si te lo propones, pase lo que pase, lo lograrás.

Sagitario

Quédate con quien te de paz, con quien te escuche y apoye, aún en tus locuras. Con quien te acompañe en este breve viaje llamado vida, con la alegría y agradecimiento de tenerte a su lado y dispuesto a que juntos formen un equipo vencedor. El que no, que siga su camino, porque si no van a apoyar o ayudar, sólo estorbarán.

Capricornio

Hoy podrías sentirte un poco cansado. Te aíslas y quieres estar contigo mismo, te fastidia hablar y cuando lo haces es como a la defensiva, por lo que otros pagan los platos rotos. Comenzaste la semana con una energía incomparable, pero ha sido más exigente de lo que creías y es normal que te agotes. En lugar de preocuparte, escúchate, compréndete y tomate tu tiempo.

Acuario

Tu energía está más activa que nunca. Rodéate de personas que te respeten tanto como tú lo haces con ella y contigo mismo. Alguien en quien puedas confiar y que te de tiempo y espacio suficiente para exprésate y moverte con libertad. Y es que para un Acuario, sentirse limitado es sinónimo se marchitarse.

Piscis

Las palabras pueden conciliar o acabar una relación. Debes estar claro de que no es lo que digas, sino como lo digas. Las personas estarán más sensibles que de costumbre, por lo que si no estás dispuesto a ser más diplomático, hoy no será un día oportuno para profundizar en temas importantes.