Silvestre Dangond lanzó curiosa advertencia en la que relacionó una canción con las muertes de Kaleth Morales y Omar Geles

Por ello, Dangond viajó hasta Valledupar y llegó a la Plaza Alfonso López, en donde el pasado miércoles se le rindió un homenaje a Geles. Allí, el oriundo de Urumita cantó y dio algunas palabras sobre lo que representaba la muerte de su gran amigo.

La curiosa petición de Silvestre

“Y les queda una experiencia a todos, por favor los artistas vallenatos no digan más que los recuerden con la canción ‘A Blanco y Negro’. Primero fue Kaleth y ahora Omar Geles, compuesta por él mismo”, expresó.

El comentario de Silvestre se da debido a que Kaleth Morales, intérprete de grandes canciones como ‘Todo de Cabeza’, antes de morir mencionó en uno de sus últimos shows que si le llegaba a pasar algo, le gustaría que lo recordaran con ‘A Blanco y Negro’.

“Y si algún día, me pase lo que me pase o siempre me encuentre presente, quiero que me recuerden con esta canción y digan: ‘Esta es la canción que le gusta a Kaleth Morales”, dijo en su momento el artista.

Estas palabras fueron muy parecidas a las que años después diría el mismo Omar Geles también durante una presentación ante cientos de personas: “Si algo me llega a pasar en la vida, quiero que me recuerden con esta canción (…) Esta canción me la grabó mi compadre Silvestre y vamos a recordar a Kaleth con ella”, señaló.