Cómo cambian los sueños con la edad: más recuerdos de trabajo y menos pesadillas

Desde que se jubiló en 2020, el médico Paul Volberding tiene con frecuencia el mismo sueño: está de vuelta en el Hospital General de San Francisco en los años ochenta atendiendo a pacientes con sida y perdiendo a muchos de ellos. Es estresante, como lo era en su vida despierta.

“Hacía muchos años que no trabajaba allí y nunca sentí que quisiera volver”, dice Volberding, de 74 años, que fue profesor de medicina en la Universidad de California en San Francisco. “Pero esa parte de mi carrera fue tan intensa. Estaba muy implicado y lo que hacía era muy importante. Creo que quedó grabado en mis neuronas”.

Antes de jubilarse, Volberding nunca tuvo sueños sobre el trabajo. Empezaron en los últimos años y son sorprendentemente distintos de los sueños que tenía de joven. “Cuando tenía 40 años, soñaba más con relaciones e intimidad”, dice. “Desde que soy mayor, mis sueños han cambiado. A veces sueño que estoy conduciendo por una carretera larga y no sé dónde estoy. O llego al aeropuerto y me doy cuenta de que no he hecho la maleta o he perdido el vuelo”.

Es uno de los misterios sobre los que aún se preguntan los científicos del sueño. ¿Cambian los sueños con la edad? Si es así, ¿cómo y por qué?

Las investigaciones sugieren que sí, y los expertos dicen que probablemente se deba a los cambios que se producen a lo largo de la vida, como en el trabajo, las relaciones, los traumas e incluso la muerte. Los sueños suelen reflejar estos cambios de formas que pueden ser tanto perturbadoras como agradables. También pueden incluir viejos recuerdos que los ancianos reviven mientras duermen, como soñar que se vuelve a un antiguo trabajo mucho tiempo después de haberlo dejado.

