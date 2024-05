Rescataron el cuerpo de Ebrahim Raisi y de los otros pasajeros que se estrellaron en el helicóptero

Los socorristas iraníes recuperaron este lunes por la mañana los cuerpos del presidente iraní, Ebrahim Raisi, y de los otros pasajeros del helicóptero que se estrelló la víspera en el noroeste de Irán, anunció la Media Luna Roja.

“Estamos trasladando los cuerpos de los mártires a Tabriz”, gran ciudad del noroeste de Irán, declaró a la televisión estatal el jefe de la Media Luna Roja, Pirhossein Kolivand, y anunció el final de las operaciones de búsqueda.

An Image claimed to show the Wreckage and a Body of one of the Passengers onboard the Late President of Iran, Ebrahim Raisi’s Helicopter which Crashed yesterday in Northwestern Iran, with it claimed to possibly be the Body of Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian. pic.twitter.com/1JN92S7r4u

