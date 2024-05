Orlando Vitto: Edmundo para todo el mundo

Posteado en: Opinión

Esta frase no me pertenece está en boca de la gran mayoría de los venezolanos, el panorama político en Venezuela se ha decantado, ya la oposición se puso de acuerdo en forma unánime en torno al candidato unitario de los venezolanos para sacar al dictador Nicolas Maduro del poder. –

El Dr. Edmundo González Urrutia hoy en día, es el candidato ya de todos los Venezolanos lo conocemos con base a que es el candidato de la unidad de la plataforma unitaria democrática y Maria Corina Machado la gran líder de este proceso de transición, le ha levantado la mano como el abanderado de la oposición democrática en la cual estamos más del 80% de la población venezolana. –

Edmundo para todo el mundo como ya todo el país lo dice y lo aclama es un excelente Venezolano con una hoja de vida y de servicios a la nación intachable, su currículum y trayectoria lo hacen meritorio de todo nuestro apoyo y admiración.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Egresado en relaciones internacionales de La UCV, diplomático de carrera por mas 30 años , escritor Venezolano serio y aplomado que no insulta a nadie, se nos presenta con un discurso conciliador e inclusivo, no confrontaciónal es el hombre de la unidad y de la transición, asi como lo fue el gran Venezolano el Gral. Eleazar Lopez Contreras , con quien los Venezolanos , estamos en deuda, a quien no se la brindado el reconocimiento por su extraordinaria labor para llevar adelante la transición a la democracia.

Es el elegido por la plataforma unitaria democrática para representar a la inmensa mayoría de los Venezolanos, que queremos el cambio que el país necesita. –

MADURO NO GANARIA NI LA ALCALDIA DE CUCUTA DONDE NACIO.

Es imposible que Maduro gane estas elecciones, no tiene ninguna obra que mostrar, solo destrucción y abandono del país en todos los ordenes: en la salud, en la educación, en la economía, en la agricultura, en la ejecución de obras, en la construcción de viviendas, un país con las mayores reservas de petróleo del mundo sin gasolina, sin suministro de energía eléctrica, con su mayor empresa PDVSA arruinada con varios de sus expresidentes presos o huyendo , en fín un país saqueado por la corrupción.-

El cuento de que la situación ruinosa del país es por culpa de las sanciones no es verdad, no son las sanciones , es el saqueo, es el robo a todos los niveles por parte de todos sus jerarcas, es el mismo libreto cubano, cuando fueron aprobados inmensos recursos, para la ejecución de obras muy importantes, como los dos trenes el de Tinaco-Anaco y el de Guarenas-Guatire para esta dos obras fueron aprobados 12.400 milllones de dólares, ninguno de ellos fue ejecutado, para los dos puentes sobre el Orinoco, y para el lago de Maracaibo, fueron aprobados 4.500 millones de dólares ninguno de ellos fueron ejecutados , y el dinero se lo robaron y asi una gran cantidad de obras, y cuando eso no habían sanciones.

Después de un año de la desaparición forzada de Tarek El Aissami el otrora todopoderoso ministro de varias carteras , al final el régimen lo cambia de la casa por cárcel y lo encarcela de verdad, lo muestra esposado ante todo el país y el mundo, lo declara traidor y lo acusa de haberse robado miles de millones en PDVSA, tratando el régimen de enviar al país y al mundo la imagen de que esta luchando contra la corrupción, eso es falso no hay ninguna lucha contra la corrupción, porque el régimen es la corrupción, está en los mas altos niveles, la corrupción está en Miraflores, este caso de Tarek El Aissami es la implosión que pronosticó Carlos Andrés Perez, que el Chavismo acabaría por implosión .

La incapacidad de Maduro y su entorno para ejecutar un buen gobierno, es manifiesta pública y notoria, además de incapaces no les interesa el país ni resolver los problemas de los Venezolanos su único interés en enriquecerse cada vez mas y desde luego mantenerse en el poder , ayudado por el régimen cubano, que por cierto hay informes difundidos por la periodista Nitu Perez Osuna , según fuentes confiables que ella tiene , me imagino en maiquetia, que en los últimos días han llegado varios vuelos de cubana de aviación, en horas de la madrugada aterrizan por la rampa 4 e ingresan sin el debido control aduanal,se presume sean mercenarios cubanos expertos para sabotear las elecciones, la comunidad nacional e internacional debe estar pendiente de posibles acciones amedentradoras, de estos grupos.

Sin duda los jerarcas del régimen están desesperados , saben muy bien que perdieron el pueblo porque lo engañaron , que no tienen apoyo popular , solo apoyo militar de los embozalados con prebendas y riquezas mal habidas, ojo no de todos los militares, los cuadros medios y sus familias están pasando por todas las mismas penurias, que todo el pueblo Venezolano.

LLEGO LA IMPLOSION QUE PRONOSTICO CAP Y CON EDMUNDO PARA TODO EL MUNDO .

Miami mayo 2024