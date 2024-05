Blue Origin, compañía espacial de Jeff Bezos, envía con éxito a turistas al espacio

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La compañía espacial Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, puso en órbita su primera misión tripulada de turistas luego de suspender operaciones por un accidente en 2022.

Mediante transmisión en vivo, se mostró el lanzamiento con el sistema cohetes New Shepard, el cual transportó a seis personas, entre ellas Ed Dwight.

El escultor afroestadounidense, que fue rechazado por la NASA en los 60, se convertirá a sus 90 años en la persona de mayor edad en llegar al espacio.

Con este vuelo, Blue Origin retomó sus operaciones tripuladas luego de suspenderlas el año pasado a raíz del siniestro que sufrió uno de sus cohetes.

Se recupera así la actividad turística de la compañía del magnate Bezos en pro de continuar abriendo las puertas del espacio al turismo orbital.

