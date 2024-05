Billie Eilish estrenó su nuevo álbum “Hit Me Hard and Soft” y rompió su propio récord en Spotify

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El 17 de mayo de 2024, la aclamada artista Billie Eilish lanzó su tercer álbum de estudio, Hit Me Hard and Soft. A solo horas de su lanzamiento ya batió récords de reproducciones en Spotify, un éxito que llega a meses de ser reconocida con un segundo Oscar por su laureado sencillo “What Was I Made For?” para la película Barbie.

Por Infobae

Según datos de Spotify, el nuevo proyecto discográfico logró convertirse en el mayor debut para un artista nacido en el siglo XXI, acumulando la impresionante cifra de 72,7 millones de streams en su primer día, un número mayor a sus dos anteriores discos, Happier Than Ever y Don’t Smile at Me. La cifra también supera con creces el récord anterior establecido Sour de Olivia Rodrigo, que durante su estreno en 2021 acumuló 60,5 millones de escuchas.

Además, con 10 canciones, Hit Me Hard and Soft ostenta el mayor debut parcial para un álbum en la historia de la plataforma en un solo día, con 4,73 millones de reproducciones. Este récord se calcula tomando en cuenta la cantidad de reproducciones en el periodo de tiempo antes de la disponibilidad total del álbum en todas las zonas horarias.

En comparación con otros lanzamientos recientes de artistas de renombre, el actual trabajo de la ganadora de nueve premios Grammy supera ampliamente las cifras debut de otros artistas:

Harry’s House de Harry Styles: 4,2 millones (12 canciones)

Guts de Olivia Rodrigo: 2,13 millones (12 canciones)

Cowboy Carter de Beyoncé: 1,18 millones (23 canciones)

