Anthony Edwards, la nueva superestrella de la NBA y sus impactantes similitudes con Michael Jordan

Posteado en: Deportes, Titulares

Hasta hace meses sólo hablar de eso era una locura, algo descabellado. Pero, de repente, en este último tiempo el crecimiento de Anthony Edwards ha sido tan grande que las comparaciones con aquel Michael Jordan joven están a la orden del día, especialmente durante la esperada semifinal del Oeste entre sus Wolves y el campeón Denver. Por estos días, luego de cada partido, abundan videos y fotos en las redes sociales que muestran similitudes impactantes, en gestos, posturas, reacciones, formas, jugadas, tiros, movimientos que te hacen creer.

Por Infobae

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

A tal punto que hay comparaciones que muestran las similitudes de acciones puntuales y hasta montajes que arrancan en una jugada de uno de ellos terminada por el otro, casi 40 años después. Ver a Edwards hoy es casi como ver a Jordan en 4D. Hablar de la reencarnación deportiva de MJ en AE es, más que nada, un juego, aunque es verdad que La Hormiga está haciendo cosas para que no sean pocos los que crean que no es tan temeraria semejante afirmación… Algo que ya vivimos con Kobe Bryant, la copia más cercana -tanto que aún impacta- al Dios del básquet. Pero ojo. No es la prensa. No sólo se suman los fans. Son sus propios rivales, compañeros y megaestrellas de la historia que lo sostienen…

Patrick Beverley comenzó hace un tiempo ya. Ex compañero de Edwards, aseguró que se lo dijo en la cara. “Tenés chance de ser un Michael Jordan”. Y explicó porn qué. “Llevo mucho tiempo en esta liga, he visto muchos talentos, pero pocos así, con tantas cosas. Está claro que tiene el talento y las habilidades increíbles, pero hay más atrás y por eso digo que puede ser alguien realmente muy especial. MJ fue MJ porque tenía todo, no sólo el talento. Tenía el deseo, la mentalidad, la forma de trabajar y jugar. Tiene, como Michael, esa sonrisa, ese carisma que cautiva, esa actitud encantadora… Pero en la cancha es un monstruo, un asesino como Jordan”, explicó.

Pero ojo, no es un ex compañero solamente. Hay uno actual que piensa parecido. “Honestamente debo decir que me hace acordar a un Jordan joven. Obviamente, tienen muchos de los mismos gestos. Y de sus jugadas, movimientos, las volcadas, su capacidad atléticas, algunas de las acciones defensivas que también hace. Pero, a la vez, mi opinión va más allá, especialmente cuando hablamos de su ética de trabajo, la mentalidad Nunca vi un muchacho o he tenido un compañero que crea tanto en él como Anthony Edwards. Y pocos con su enfoque y agresividad en la cancha”, comentó en la cadena Fox Sports.

Leer más en Infobae