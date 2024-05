Ana Karina Jardim celebra su trayectoria en televisión sumando gratas experiencias 

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Por estos días, Ana Karina Jardim está feliz. ¿La razón? Conmemora cinco años trabajando en Globovisión y cuatro al frente de “La tizana”, magazine que la planta televisiva transmite de lunes a viernes, de 10:00 a 11:30 am.

“Celebrar cinco años laborando en Globovisión y cuatro años en ‘La tizana’ para mí es un compromiso con el público; significa poder conectarme con cada venezolano; pertenecer a un equipo que se ha convertido en mi segunda familia; y hacer lo que de verdad amo”, expresa la comunicadora social y periodista.

Han sido muchas las experiencias que Jardim ha contabilizado durante el tiempo que ha animado el programa que el canal de la G dorada emite en vivo. No obstante, destaca las mayores enseñanzas que el mismo le ha dejado.

“El principal aprendizaje que he tenido en ‘La tizana’ es el de adaptarme a las circunstancias. A las dos semanas de haber iniciado este proyecto, tuvimos que volver a nuestras casas por la pandemia; asimismo, a lo largo del tiempo, he tenido maravillosos compañeros, algunos de ellos se han ido del canal, o se incorporaron a otros programas, así que me ha tocado adaptarse siempre y desarrollar química con las nuevas personas que han venido a formar parte del programa, cosa que siempre he logrado y eso se nota al aire”, asegura.

Por otra parte, la presentadora hace un análisis de la situación actual de la pantalla chica en momentos en los que pareciera que las redes sociales le están ganando en popularidad.

“Pienso que a la televisión, desde hace unos años, le ha tocado adaptarse a las redes sociales y también compartir su público con ellas. Lo que me encanta es que, gracias a las redes, podemos interactuar al momento con las personas que nos ven e incluso, tener más alcance, gracias a sus plataformas que, de hecho, veo como aliadas, no como enemigas. Así que tranquilos, la televisión no va a desaparecer”.

En esa misma línea, Jardim reflexiona cómo ha ido asimilando la importancia que han ido ganando las redes sociales como medios de comunicación masiva.

“Antes me preocupaba más por los likes, los seguidores y la viralidad, pero me di cuenta que eso era ego porque está bien querer ser reconocido por el trabajo que con tanto amor haces, pero uno no puede permitir que los likes o seguidores se apoderen de tu día a día y desde que entendí eso soy mucho más feliz”, sostiene.

Asimismo, la animadora hace énfasis en que sus aspiraciones no se concentran en el ámbito profesional sino, más bien, en la manera cómo procesa sus responsabilidades profesionales.

“No sé si marque una diferencia con mi trabajo, pero sí hay algo que espero es no dejarme llevar por el ego, tener siempre los pies en la tierra y que mi obsesión no sea la fama sino dejar una huella en aquellas personas que me ven todos los días, o al menos dejar un impacto positivo”.

Jardim destaca una de las experiencias más recientes que tuvo en las ondas hertzianas y YouTube.

“Este año cerré una etapa muy bonita en la radio, por la señal de Street Radio 96.9 FM, donde tenía un programa que también era un podcast y se transmitía en streaming, una mezcla entre radio y televisión, que se llamaba ‘En Podcast Palabras’, junto con mi gran amigo y compañero José Gregorio Morales, en el que tuvimos la oportunidad de hablar de marketing, tendencias, negocios digitales, redes sociales y ventas. Me encanta no solo entretener sino también educar a la gente”, asevera.

Y como en “En Podcast Palabras” dejó a la conductora con ganas de más, ya se prepara para asumir un nuevo compromiso en la plataforma de videos.

“Uno de mis planes para este año es hacer otro podcast, pero ya desde mi propio canal de YouTube. También tengo mi propia empresa junto a mi socio y pareja Jack Garzón, llamada ‘X100 Academy’, en la que tenemos como premisa que si multiplicas X100 tus conocimientos, multiplicarás X100 tus ingresos. Es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace tiempo con cursos online. Hemos viajado a México, Brasil y Bogotá para fortalecer aún más lo que le ofrecemos a la gente. Además de ser comunicadora social soy consultora de negocios”, agrega.

Cuando se le pregunta sobre si anhela conquistar el éxito más allá de las fronteras de Venezuela, Jardim deja bien claro sus pensamientos en ese sentido.

“Por los momentos, mis planes son quedarme en Venezuela. Creo que, hoy en día, si quiero llegar a personas en otros países las redes sociales son ideales. No importa en donde estés, puedes conectar con miles o millones de personas en diferentes lugares del mundo”, dice.

