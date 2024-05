VIDEO: A Kamala Harris se le salió una “palabrota” durante un evento transmitido en vivo por la Casa Blanca

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La vicepresidenta Kamala Harris soltó una grosería F el lunes en un evento transmitido en vivo desde el sitio web de la Casa Blanca mientras discutía cómo las minorías deberían defenderse a sí mismas.

Por New York Post

“Tenemos que saber que a veces la gente te abre la puerta y la deja abierta”, dijo Harris, de 59 años, en la Cumbre Anual de Liderazgo Legislativo del Instituto Asiático Pacífico Americano de Estudios del Congreso.

“A veces no lo hacen, y entonces hay que derribar esa maldita puerta de una patada”, mencionó Harris.

Harris añadió rápidamente: “Disculpe mi lenguaje”, mientras la audiencia se reía.

Los comentarios del vicepresidente se produjeron durante un intercambio con el comediante Jimmy O. Yang de la película “Crazy Rich Asians”.

Yang pareció impresionado con el raro uso que Harris hace de la expresión y bromeó: “Tenemos que hacer camisetas con ese dicho”.

KAMALA: "You need to kick that f**king door down! Ha ha ha! Excuse my language! Ha ha ha!" pic.twitter.com/SoU4alubyd

— RNC Research (@RNCResearch) May 13, 2024