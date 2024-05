Las maniobras del fiscal demuestran que Nicolás Maduro permitió el saqueo de Pdvsa y se rodeó de corruptos

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Ante los señalamientos del Fiscal General de la República, señalándome de planificar un magnicidio y ahora de pertenecer a una nómina del ex ministro Tareck El Aissami para conspirar, he aquí mi respuesta:

Por Sebastiana Barráez / infobae.com

No, no es a usted Tarek Saab, desesperado por aplausos, a quien está desnudando este trapo rojo de la “nómina paralela de Pdvsa”. Es a la ineficiencia, a la falta de liderazgo, de ascendencia y de honestidad de Nicolás Maduro Moros. ¿No fue el gran Simón Bolívar quien dijo que “llamarse jefe para no serlo, es el colmo de la miseria”?

Es extraño que Saab no muestre esa nómina con sus depósitos porque sí hay nómina, pero no donde aparecemos Norbey Marín o yo. Vamos Tarek, llame a testificar a Marbelis, para que le diga con quienes negociaba Tareck El Aissami. Y agregue, cómo la chequera de Pdvsa (Petróleos de Venezuela) pagaba a personajillos como Mario Silva y algunos otros de los medios de propaganda del régimen y otros que están, por cierto no en el país, para que mantengan vicios y depravaciones.

Un amigo viceministro me dijo anoche avergonzado: ‘El Fiscal en su descontrol arrastra a todo el gobierno, no solo por lo que dice sino por lo que está haciendo’. Eso me causó muchas preguntas. Y la única respuesta es que el responsable de la gravísima crisis del país es usted, señor Nicolás Maduro. Lo está demostrando el Fiscal Tarek Saab, quien luce desequilibrado, con imputaciones infundadas, mientras no da una sola explicación a los gravísimos señalamientos de que usa testaferros para la empresa Conkor, a la cual le suministró numerosos y jugosos contratos, y quien sabe si con eso compró un lujoso centro comercial en el Líbano.

Saab Halabi está demostrando que usted Nicolás Maduro ha sido un gran incapaz, a quien le han robado, frente a sus ojos, de las arcas de la República, millones y millones de dólares. No en hechos aislados, sino concatenados con aquellos con los cuales usted y todo la alta jerarquía de la revolución bolivariana se abrazaba hasta hace poco.

Además, el Fiscal le envía un clarísimo mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) porque le dice que usted no es el Comandante en Jefe de nada, que no es líder de nada, que a usted le han montado en los últimos meses, en su cara y la de Cilia, siete intentos de magnicidio y quienes lo han hecho son sus incondicionales hasta ayer, como Tareck El Aissami, con todo un séquito de ministros, altos funcionarios y militares migrados a la administración pública.

