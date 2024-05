VIDEOS: La realidad tras los avistamientos de Ovnis en espiral que provocaron conmoción en EEUU y Europa

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Un grupo de usuarios de redes sociales, desde el suroeste de EE.UU. hasta Europa, manifestaron haber visto objetos voladores no identificados (OVNI) el pasado jueves 2 de mayo. Con el paso de las horas, la cantidad de publicaciones se multiplicó y durante la noche circularon numerosas fotos y videos de lo ocurrido.

Por La Nación

En la cuenta de X del usuario @mizerytv se pudo leer: “Alguien, por favor, dígame que esto no es un OVNI”. La frase estuvo acompañada de un video en el cual se puede ver una intensa luz destellante en plena oscuridad. “Cielos completamente despejados, y veo una luz blanca muy borrosa (no parpadea como un avión), viniendo directamente hacia mí de forma horizontal”, detalló y agregó que luego subió y desapareció: “Comprobado, y no hubo lanzamientos de cohetes ni nada por el estilo. Pude captar todo esto ante la cámara”.

Somebody, please tell me this isn't a UFO…Completely clear skies, and I see a super blurry white light (no flashes like a plane), coming straight at me horizontally. It then goes straight up and FREAKING DISSAPEARS. Checked, and there we NO rocket launches or anything like that… pic.twitter.com/QLRPMAlQBU — miz eh 30 (@mizerytv) May 3, 2024

Podría haber sido un caso aislado, pero hubo distintas reacciones en el mismo tono. “Extraño objeto volador que acabo de ver en el cielo y luego desapareció”, dijo @MeanLILMeoW en X, mientras que @DukeOnDemand agregó en otro video: “El frenesí OVNI recorre el centro y sur de California a medida que se informan múltiples avistamientos ¿Es esto Starlink o algún satélite?”. La red social de Elon Musk se llenaba de comentarios e imágenes al paso que nadie encontraba respuestas.

Strange flying Object I just effing saw in the Sky and then it legit disappeared….. O.o pic.twitter.com/VZc2lxHTVc — M?anL¡LM??? (@MeanLILMeoW) May 3, 2024

Uno de los que más se acercó a una repuesta fue el usuario @AdotGif, quien publicó el video de un supuesto ovni surcando el cielo de Arizona a las nueve de la noche del martes dos. “Era una luz naranja rodeada de niebla en una noche completamente despejada. Subió y finalmente desapareció”, comentó y luego sumó: “El vídeo no le hace justicia. A mitad de camino filmo un avión comercial para mostrar lo diferente que se veía”.

La verdad sobre los supuestos ovnis en EE.UU.

Efectivamente, en la noche del 2 de mayo, la empresa SpaceX lanzó otro lote de sus satélites de internet, en lo que fue la segunda mitad de una doble jornada de vuelos espaciales. Según el sitio Space, “un cohete Falcon 9 rematado con 23 naves espaciales Starlink despegó de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, a las 10.37 p.m.”.

“Después del lanzamiento de los satélites Starlink, la primera etapa del Falcon 9 regresó a la Tierra para un aterrizaje vertical en la nave espacial SpaceX A Shortfall of Gravitas, que estaba estacionada en el océano Atlántico”, indicó el medio. A juzgar por el horario, los videos que se multiplicaron en redes sociales datan del momento en que la nave despegó.

UFO in Arizona sky. 9pm MT 5/2. Was an orange light surrounded by fog in an otherwise completely clear night. Went up and eventually disappeared. Video doesn't do it justice. Midway through I film a commercial jet to show how different it looked. Assume it was @SpaceX? @elonmusk. pic.twitter.com/DkyZYelTaF — Adam (@AdotGif) May 3, 2024

Según informaron, este fue el decimonoveno lanzamiento y aterrizaje de este propulsor en particular. “Esto está a solo uno del récord de reutilización de cohetes de la compañía, que se estableció el mes pasado y que empató con otros dos Falcon 9?, remarcaron y agregaron que Starlink cuenta actualmente con más de 5800 satélites activos.

