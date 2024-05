VIDEO: Policías abatieron a un estudiante armado en una secundaria de Wisconsin

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía mató a tiros a un estudiante afuera de una escuela secundaria de Wisconsin el miércoles después de recibir un informe de alguien con un arma, dijo el fiscal general del estado en la primera sesión informativa sobre disparos que hicieron que los niños huyeran y provocaron un cierre de horas de las escuelas locales.

Por AP

Las autoridades habían dicho anteriormente que un tirador activo que nunca entró al edificio fue “neutralizado” afuera de la escuela secundaria Mount Horeb. El fiscal general del estado, Josh Kaul, dijo a los periodistas el miércoles por la noche que nadie más resultó herido y que se está llevando a cabo una investigación.

“Este incidente ocurrió al aire libre. El sujeto de este caso nunca logró ingresar”, dijo.

Las autoridades describieron al estudiante como un menor de edad, pero no proporcionaron una edad ni indicaron a cuál de las escuelas del distrito de Mount Horeb asistía.

Kaul se negó a responder varias preguntas sobre lo que sucedió una vez que la policía respondió, incluido si el estudiante había disparado un arma, qué tipo de arma tenía y si intentó ingresar a la escuela. Las autoridades dijeron que varios agentes de Mount Horeb, que llevaban cámaras corporales, habían disparado armas, pero no dijeron cuántos.

BREAKING: Active shooter at the Mount Horeb Middle School according to the latest reports. One Suspect appears to have been neutralized.

Details:

– Injuries have been reported.

– According to scanner: "Mass casualty shooting. One suspect down. A Rifle has been recovered."

-… pic.twitter.com/SLpKSG3ddi

— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 1, 2024