EN IMÁGENES: El muro de fuego que desató el accidente de una cisterna de combustible en Connecticut

Ambos lados de la Interestatal 95 en Norwalk, Connecticut, han estado cerrados durante horas después de que un camión con remolque, un camión de combustible y otro vehículo chocaron la madrugada del jueves y los vehículos estallaron en llamas.

Por NBC

Si bien las imágenes del incendio y los daños son dramáticas, la policía estatal dijo que no hay heridos.

Uno de los incendios está justo debajo de un puente que cruza la carretera y los ingenieros estarán evaluando los daños.

if you were planning to drive somewhere in Connecticut today: don’t pic.twitter.com/P7IuCGxUep

— Kat Rosenfield (@katrosenfield) May 2, 2024