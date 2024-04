David Mendoza: Descripción del Ocaso de Albito Andrade (VII) “Hablando con los muertos”

Posteado en: Opinión

¡Aaaaalbiiiii!

¡¿Quéeeeeeee?!

¡Veeeen!

¡Noopueeedoooo!

¡¿Pooorquéeeee?!

¡Estooyyyoocuupaaadooo!

¡¿Haaacieeendoooquéee?!

¡Haablaaandooocoonlooosmueeertooos!

Filomena, a la velocidad que produce un acelerador de partículas, cruza el pasillo y entra al cuarto batiendo la puerta entreabierta contra la pared; y ahí parada,con medio tomate en una mano y en la otra el cuchillo grande de cocina con la cacha roja, contempla la escena: Albito acostado de medio lado como un egipcio en su papiro, con un libro en la mano y los lentes de pata remendada (los de andar en la casa) torcidos. El filo de la hoja plateada del cuchillo empuñado como un arma en manos de un asesino serialpor la Filo, chorrea algo de jugo de tomate en dirección a la punta que mira a Albito ¿Qué te pasa? ¿Cómo que hablas con los muertos? ¿Eres loco? No,mi cuchilla con cuchillo, mi Norman Bates tropical. Es que me prestaron la 5ta edición de Jung y el Tarot de Sallie Nichols de la Editorial Kairós; y de vez en cuando, hago comentarios en voz alta, discuto con el libro.

¿Y eso qué tiene que ver con hablar con los muertos? Que la autora tomó el autobús sin frenos de Freddy Krueger al más allá ¿Y entonces? Leer un libro, casi siempre es algo mágico; nos permite hablar con los muertos. Ay Albito, cada día estás más loco, chico; me pegaste un susto ¿Y qué te imaginaste? ¿Tu Albito vuelto un Fausto como el de Goethe? ¡Nada vale, un fantasma o una cosa así! Y en todo caso, YouTube está llenito de videos de gente muerta ¿Y es que te piensas meter a tarotista? Tienes razón, es mejor ver YouTube que leer. la verdad es que la humanidad dio un gran paso tecnológico, sustituyó la guija por YouTube. Y no sólo Super Barriga puede hablar con el pajarito de Hugo Chifle; que, por cierto, debe estar hiper arrechísimo con él, por torpe y por represor (si pajarito espectral estuviera vivo en un gobierno de Súper embuste, quizá también estuviera preso o inhabilitado). Por otra parte, esta gente del gobierno tiene tanto tiempo en el poder, que ya son más los muertos que los vivos. Ese partido político es un cementerio ambulante, está lleno de fantasmas. Y tal parece que espantan. Por allí no quiere portar nadie. Por si fuera poco, los sobrevivientes son los menos talentosos y mentalmente acomodados, por no decir lo que muchos sabemos y unos pocos ya presumen. Sí, sobrevivieron los más gafos. Mi abuela María Elpidia Nazoa, llamaba a la gente así “vivos pendejos”.

Y hablando de lo sobrenatural, las entidades invocadas constantemente por los jerarcas del gobierno deben estar absolutamente atormentadas y al punto de que de un manotazo de plasma les tumben los altares, los muñequitos, y cuanta vaina meten a diario en los edificios públicos. En los cielos rasos, detrás de la poceta en los baños ministeriales, en Miraflores… ¿Vas a empezar otra vez? Es que las deben tener a punto de sordera auto infringida, de tanto pedirles que MaCo se canse, que le dé una patada a la mesa, que haga una pataleta, que se victimice, que se arreche y nada, nadita; o que pase algo milagroso y los saque del vainón electoral en el cual se metieron solitos. Llenaron de minas antipersonales y antipartidistas la elección desde hace tiempo, impusieron una fecha presumiblemente inconveniente, por contrarrestar la tendencia a la baja del apoyo popular del zombi de Súper Barriga, jugaron a la división, la calumnia, el chantaje y el miedo; y sólo unos pocos les comieron finta ¡Eso es verdad! Pero con respecto a los muñequitos de los jerarcas del gobierno, cada uno tiene derecho a poner la fe donde mejor le plazca. Cierto, igual que los reales, las opiniones, o el voto. Bueno sí. Claro que sí. Cuando llegue el nuevo gobierno, va a tener que tener aseadores con estómago fuerte, para lo que de seguro se van a encontrar.

¿Te vas a meter a tarotista? No me contestaste ¿Ah, la pregunta era en serio? Mi Albi, te voy a explicar algo ya que veo que no entiendes, cuando una mujer cansada de pelar bolas, te hace una pregunta laboral o productiva, con un cuchillo en la mano, mientras tú en calzones te das el lujo de leer un libro de tarot, las preguntas suelen ser en serio.

Viéndolo así, no sé. Lo que haga falta para sobrevivir mi Penélope en Ítaca. Aunque yo me había quedado con la idea tuya de abrirnos un perfil en Onlyfans y tener sexo delante de las cámaras, en vivo. Esa idea la dijiste fuiste tú. Da igual, pero aún no resuelvo una duda al respecto ¿Quién va a querer tener sexo con nosotros o pagar para vernos, voluntariamente? Mira que aún tengo un cuchillo en la mano. Así que echa el tarot a ver qué aprendiste. Es una lectura arquetípica, no predictiva. No importa ¿De dónde voy a sacar un mazo de barajas de tarot? Yo tengo uno ¿Y por qué? ¿Y para qué? Para hacerte brujería, chico. Lee. Ok, pero suelta ese cuchillo y llévate ese tomate para la cocina.

Pica. Listo. Haz una pregunta ¿Qué es la furia bolivariana? ¡El loco y eldiablo! ¿Y qué significa? Lo que le entra a Jorge en la Asamblea cuando cual gremlin le cae una gótica de agua ¡No chico! ¿Tienes más preguntas?La verdad que con esas respuestas no provoca preguntar. Entonces terminamos la sesión ¡No!

¿Por qué no hay mujeres en el tarjetón electoral? Eso no requiere echar barajas. Simplemente porque las sacaron. Tenemos un gobierno profundamente machista que no sabe cómo enfrentar electoralmente la candidatura de una mujer. Un hombre percibido de la forma que el país percibe a Súper judicializador de la política, al enfrentar a una mujer, la empodera y la asciende más en la percepción de la gente. De tal manera, que Súper embauque no tiene herramientas para enfrentar a una dama. Ok ¿Venezuela tendrá un presidente mujer? ¡El emperador, la torre volteada, la justicia, la sacerdotisa, la emperatriz y el tres de copas! ¡Sí! Luego de las elecciones vendrán cambios importantes. Y es que, mi querida consultante, en lo personal me gustaría un gobierno de MaCo, uno de Delsa Solórzano y en un futuro, uno de la Joven Angelith Tamayo, entre otras muchas mujeres que están o estarán en condiciones mucho mejores que los zombis del gobierno, para sacar al país adelante.

Albi, pero según el periodista Kiko, MaCo está derrotada; y la joven a la cual te refieres pertenece a los mentados alacranes. ¿Tú crees que lleguen? En el caso de MaCo, ese muerto que Kiko mató, goza de muy buena salud. Está recorriendo el país con mucha acogida y fervor; y éstas no serán las últimas elecciones de Venezuela, si como se vislumbra, Súper “fueron las sanciones” sale derrotado. Además, estoy seguro, o peor dicho: “seguro estoy”, como diría el pajarito espectral hablando como Yoda, que va a saber administrar su liderazgo para un próximo y más justo evento electoral. La felicito de corazón. Es extraordinaria. En el caso deDelsa, es unalíderesa, y unapolítica talentosísima. Ha sabido convertir la derrota electoral de la primaria, en una victoria sobresaliente, que le va a servir de base para el futuro. Mis mejores deseos para ella. En el caso de Angelith Tamayo, es una joven preclara y a su corta edad, ya curtida en las lides de la lucha política y libertaria del país. En cuanto al tema “alacraniano”, es hora pienso yo, de clarificar que Bernabé Gutiérrez, no se robó el partido Acción Democrática. No fue él quien provocó la judicialización del partido, no fue él quien conspiró para tal fin. Tampoco es un outsider en ese partido. Bernabé, entre otros, son dirigentes de larga data de esa organización. El señalado de ladrón de partidos, fue gobernador del estado Amazonas con la tarjeta de AD, fue secretario nacional de Organización de AD, por años. Lo que tengo entendido de buena fuente, es que “el partido se lo iban a entregar a otra gente que no tenía arraigo en AD” y él se puso al frente para que tal cosa no ocurriera. Un caso similar a la inscripción de la tarjeta de Un Nuevo Tiempo por parte de Manuel Rosales. Si le creemos a Rosales (yo le creo) ¿Por qué no creerle a Gutiérrez?

Y para no perder el hilo mi negra bella, no está bien la cayapa mediática contra Rosales, ni tampoco contra la actual dirigencia de AD, no son lo mismo que Ratti o Brito. Tampoco está bien que se mande a “pedir disculpas” a la PUD por las decisiones (erradas) de llamar a la abstención. En todo caso, aquellos que hoy dirigen AD, también eran parte del partido en aquel entonces. Y aún cuando no estaban de acuerdo, eran parte de las decisiones del partido. Esa es la naturaleza de un partido, no puede uno escurrirse el bulto y decir que fueron los demás, aunque fuera el caso. Hay que asumir. De tal manera, que aquí nos equivocamos todos. Así que suelten los peñones y a conversar.

Entonces Albi ¿llegan las mujeres a la presidencia? ¿Tú te imaginas a Carlita Angola de presidente? Nadie se perdería una cadena ¡Cállate gafo!

