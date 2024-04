Venezolana se mudó a Argentina y se hizo viral al revelar lo que más le sorprende del país (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una joven venezolana que vive hace algún tiempo en Argentina decidió subir un video a sus redes sociales para exponer las cosas que más la sorprendieron desde que vive en el país. La publicación contó con miles de reproducciones y likes.

Por: TN

En el video, compartido en la cuenta de TikTok “@crisdelsanabria1?, reveló que una de las cosas que más la impactaron fue el desayuno. “Acá desayunan dulce. O sea, puedes desayunar lo que tú quieras, pero lo que vas a encontrar en la calle más fácil es medialunas, medialunas facturas, que son así cosas dulces. Y yo me quedé muy sorprendida con el desayuno. Y obviamente que después, un mes después, no mucho, yo desayuno medialunas. Me encantan, qué cosa del bien, qué cosa rica. Y con jamón y queso es una maravilla”, mencionó.

Por otro lado, indicó: “Segunda cosa, el mate. Yo no entendía qué era, qué se ponía ahí, o sea, no sabía. Yo acá descubrí la yerba. O sea, lo que va ahí en el mate. Me acuerdo que estaba en el trabajo y yo llego y estaba todo el mundo, en mi primer día, y estaba todo el mundo tomando algo con un cosito, con un pitillito. Y se lo compartían todos y nadie limpiaba la bombilla. La confianza que se tiene esta gente es increíble. Pero bueno, nada, eso, algo que me súper sorprendió. Y después, ahora a mí me encanta el mate y desayuno con mate y me encanta el mate”.

