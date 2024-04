De la ley Mbappé a la ley Beckham: los beneficios fiscales para extranjeros por jugar en Madrid

Posteado en: Deportes, Titulares

No hay un fichaje que, pese a haber llegado todavía a buen puerto, haya generado tanta expectación como el de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Son ya múltiples las anécdotas, informaciones, reacciones y decisiones que rodean a un traspaso que por momentos parece real y por otros no. No obstante, en este momento parece abandonar la dualidad y abrazar la confirmación oficiosa, que no oficial, de su llegada al club blanco. Todavía se desconoce que será de él más allá de junio de 2024, a pesar de la carta formal que envió al PSG donde expresaba su intención de no renovar su vinculación con el club.

Por Infobae

“Nuestra posición es muy clara. No quiero repetirlo más. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato”, aseguró el dirigente del PSG durante la presentación de Luis Enrique. “No podemos deshacernos del mejor jugador del mundo gratis, es imposible. Si alguien le ha hecho cambiar de opinión, no es culpa nuestra. No vamos a dejar que uno de los mejores futbolistas se vaya gratis, está muy claro”, agregó. Y así sucedió. Mbappé no se fue ni gratis ni dejando un montante de dinero en las arcas del PSG, directamente no se marchó. Lo que aparca el nuevo culebrón sobre su futuro al próximo verano, que está a la vuelta de la esquina.

De Beckham a Mbappé

Es inminente su llegada a la capital española, donde se prepara un cambio de normativa que influirá en los clubes afincados en Madrid. Se trata de una rebaja fiscal para nuevos contribuyentes que vengan del extranjero, no hayan residido en España en los últimos cinco año y fijen su residencia en la ciudad. Si invierten en “activos financieros” – queda fuera la vivienda- podrán deducirse el 20% de estas cantidades en el impuesto de la renta, siempre que el nuevo residente se mantenga en Madrid durante los siguientes seis años.

Una normativa que le viene cuadrada a futuros fichajes del Madrid o del Atlético y especialmente a Mbappé, si finalmente llega al Real Madrid al final de esta temporada. Se asemeja en tiempo y forma a cuando David Beckham fichó en 2003 por el conjunto blanco y se benefició de otra rebaja fiscal recién aprobada. Un régimen fiscal especial que permite a los extranjeros que se trasladen a trabajar a España pagar una cuota fija de IRPF de un 24% independientemente de los ingresos que obtengan en España. En medio de una crisis galopante, Zapatero modificó la ley para excluir de ella a los futbolistas en 2009.

