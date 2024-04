Con bates, cinturones y hasta conos de tráfico: la salvaje pelea entre venezolanos en Nueva York (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Multitudes de inmigrantes alborotadores, entre ellos venezolanos, se enzarzaron en una pelea total frente a un hotel de Midtown, blandiendo palos, cinturones e incluso conos de tráfico durante el violento tumulto a plena luz del día, según muestran impactantes nuevos videos.

Por New York Post

Al menos una docena de solicitantes de asilo se enfrentaron el domingo por la tarde frente al hotel The Row en la Octava Avenida, y se vio a un migrante fuera de control blandiendo un bate de forma amenazante hacia la multitud antes de que uno de los combatientes fuera tirado al suelo y golpeado por otros cuatro, según las imágenes publicadas.

Se ve al menos a dos hombres con cascos de bicicleta mientras los dos bandos se enfrentan en medio de la calle, incluso cuando los automovilistas pasan en medio de la pelea.

En un momento, uno de los migrantes violentos se acerca detrás de otro y lo golpea en la cabeza, tirándole el casco antes de retirarse por la Octava Avenida, como muestra el video.

No está claro qué provocó la pelea y la policía de Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

The Row es uno de las docenas de hoteles y refugios convertidos para albergar a los solicitantes de asilo que llegan a la Gran Manzana desde la frontera de Estados Unidos con México.

Más de 190.000 inmigrantes han llegado a la Gran Manzana desde que comenzó la afluencia en la primavera de 2022, y más de 64.000 se encuentran actualmente alojados en refugios de la ciudad.

fight between Venezuelans in Manhattan Biden's children and nephews of Erick Adams and Kathy Hochul ?? pic.twitter.com/gxAdzmNKkk

— C.N.O TEAM (@CANELATRD) April 21, 2024