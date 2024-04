“No está arrepentido”, intérprete de Daniel Sancho expuso los secretos del español

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El martes 23 de abril se reanudó el juicio contra el español Daniel Sancho por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, caso en el que una de las posibilidades es que el confeso asesino sea condenado a pena de muerte, mientras que su defensa busca que reciba cadena perpetua.

El factor principal por el que se registrará la condena contra el español está en la premeditación del crimen, ya que en caso de que se demuestre que Sancho tenía planeado terminar con la vida del colombiano, como lo asegura la fiscalía en Tailandia, hay altas posibilidades de que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo sea castigado con la pena capital.

Es por ello que los abogados del español han afirmado en más de una ocasión que Arrieta murió luego de una discusión entre los hombres que terminó con un hecho accidental; sin embargo, las versiones cruzadas que ha dado Sancho hacen que esto sea poco creíble.

En medio del juicio, una de las pocas personas que ha tenido contacto con Sancho por fuera de su familia y las autoridades fue Pichett Wirathongchai, que trabajó como intérprete del español durante los primeros meses que este estuvo en prisión.

En diálogo con Y ahora Sonsoles, Wirathongchai reveló detalles de su relación con Daniel Sancho, sobre el que, aseguró, no es un criminal tradicional, ya que a diferencia de los asesinos con los que ha tenido que convivir, ha buscado explicarse a sí mismo qué paso.

“Mi trabajo es visitar a mucha gente, estar en muchos casos criminales y por supuesto, sé identificar a un asesino. ¿Sabes qué? Yo no he sentido eso cuando he hablado con Daniel, no he visto eso en sus ojos. Yo solo he visto a un hombre joven, conmocionado, nervioso, tratando de explicarse. El asesino no trata de explicarse, pero con él fue diferente”, aseguró el tailandés.

