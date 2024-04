En video dos terroristas atropellan a tres personas en Israel y tratan de asesinarlas, pero se les traban sus armas

Al menos tres personas resultaron heridas de forma leve este lunes en un atropello de carro y tentativa fallida de tiroteo, perpetrado supuestamente por dos palestinos de 17 años, cerca de la estación central de autobuses de Jerusalén, según informó en un comunicado el cuerpo de Policía.

“Acto seguido (al atropello), dos terroristas salieron del vehículo armados con un arma tipo ‘Carlo’ e intentaron abrir fuego sin éxito”, detalló hoy el comunicado, que dice que los atacantes arrojaron la metralleta en el camino y se dieron a la fuga.

Unas horas después, la Policía informó del arresto como sospechosos de dos palestinos de 17 años originarios de Hebrón, ciudad en el sur de Cisjordania, tras “extensas búsquedas” realizadas por la Policía de frontera y un helicóptero.

Footage from this morning’s Ramming Attack and attempted Shooting in the City of Jerusalem, the 2 Palestinian Terrorists can be seen Fleeing the Area after it appears that their Gun suffered some kind of Failure or Jam. pic.twitter.com/io3T2SBpZr

