CAOS Apocalipsis del siglo XXI, por Gustavo Tovar-Arroyo @tovarr

Trágico, muy trágico, desde la llegada al poder del felón Hugo Chávez, dirigido por su siniestro mentor Fidel Castro, sellado el odio en el país, instalada la injustica, perseguida toda oposición, corrompido el sistema burocrático de la “revolución”, quebrada la economía, usando la fuerzas crueles del estado para instaurar una dictadura diseñada para sobrevivir a la muerte de Chávez, colocado su preferido íntimo Maduro en la jefatura dictatorial como sucesor y asociándose con el terrorismo y el narcotráfico para edificar el primer narcoestado de América, Venezuela llegó al CAOS, sin duda el apocalipsis venezolano del siglo XXI.

Se escribe en un párrafo, pero la cantidad de sangre inocente derramada, de encarcelados, de enfermos, de hambrientos, de torturados y asesinados, de desplazados y perseguidos, es decir, la cantidad de lágrima, desesperación, grito y dolor que ha vivido el venezolano es inconmensurable e inenarrable. No hay manera de dimensionar la envergadura del daño, imposible. Ni uno ni mil documentales podrán representar ni interpretar la gélida oscuridad que vivimos los venezolanos porque el CAOS fue tan generalizado y penetrante que cada aspecto de la vida social de Venezuela se vio afectada negativamente, no hubo un solo sector que no se menoscabara o quebrara, no hubo un solo principio o valor humano que no fuera pervertido.

La peste chavista enfermó al país y lo llevó al desconsuelo histórico más profundo e hiriente que se haya vivido jamás, el corazón de Venezuela literalmente quedó partido en pedazos, millones de venezolanos tuvimos que huir y cientos de miles murieron en este hiato amargo de nuestra historia.

En este episodio, efectivamente fatal y tristísimo, se alcanzará una noción del caótico horror que hemos vivido. No hay palabras que puedan recoger lo que se verá, la narración hilvana –desdibujadamente– la tragedia.

Han pasado más de veinte años desde que el cartel de Chávez secuestró el poder. Muchos avizoramos la calamidad, pero muchos otros nos llamaron exagerados. Ya que Venezuela no logró contener la desgracia, que este episodio sirva a otras naciones para que no se dejen tentar por la lepra socialista.

Compártelo, el país nos grita, la historia nos obliga. No es tiempo de líderes, es tiempo de próceres…

¡Viva la libertad! ¡Viva Venezuela!