VIDEO: el extraño Ovni que apareció durante el eclipse solar y desconcertó a la gente en Texas

El reciente eclipse solar total captó la atención de los residentes de Estados Unidos, México y Canadá al presenciar un raro fenómeno de oscurecimiento del cielo durante el lunes. Se compartieron online innumerables videos y fotografías del evento asombroso.

En medio de estas tomas, un video se destacó por una razón diferente. Un grupo de vecinos vio supuestamente un OVNI durante el eclipse, lo que dejó a Internet con incredulidad. Las imágenes mostraron que el objeto desaparecía rápidamente entre las nubes. El incidente tuvo lugar en Arlington, Texas.

Mientras que algunos especularon que se trataba de una nave espacial extraterrestre, otros sugirieron que era sólo la sombra de un avión que volaba sobre las nubes durante el eclipse.

En Texas, mientras los residentes se preparaban para presenciar el raro evento, fue cuando un objeto volador desconocido pasó fuera de la trayectoria del eclipse, lo que dejó a todos sorprendidos.

Curiosamente, el objeto pasó desapercibido hasta que estuvo por encima de la nube y sólo su sombra era visible antes de desaparecer en el aire. El inesperado avistamiento desconcertó a los espectadores y generó numerosas teorías. Al compartir el video, un usuario de X escribió: “ALERTA ROJA: Acaba de aparecer un nuevo video del OVNI detectado sobre Arlington, Texas, durante el eclipse solar de hoy y la gente está asustada porque parece desaparecer entre las nubes”.

?RED ALERT: A new video just surfaced of the UFO spotted over Arlington Texas during the solar eclipse today and people are freaking out because it seems to disappear into the clouds ?? pic.twitter.com/9Syu9hyPKK

— Matt Wallace (@MattWallace888) April 9, 2024