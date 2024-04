Ni con señales de humo se pueden comunicar en el sector Arichuna en Apure

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Más de un mes cumple Arichuna, sector situado en el municipio San Fernando del estado Apure, con deficiencias en el servicio telefónico y datos de las empresas Movilnet y Movistar.

María Eugenia Díaz // Corresponsalía lapatilla.com

Los afectados por este problema carecen de una red de comunicación efectiva. Además, desconocen las causas, por lo cual exigen de manera inmediata a las empresas Movilnet y Movistar optimizar el servicio telefónico y de internet en esta zona productiva.

“Los datos de Movilnet y Movistar no sirven, la señal es malísima, no se pueden hacer llamadas, no se reciben llamadas, la señal intermitente y es difícil la comunicación. No estamos claros qué es lo que está pasando pero no hay nadie nos atienda. Las instituciones del Estado hacen caso omiso a lo que a lo que está pasando”, apuntó un agraviado.