Dolor en Nueva York: Doctora murió al caer de un remolque durante viaje para ver el eclipse solar

Monika Woroniecka, madre de tres hijos y pediatra de Long Island (NY), murió dramáticamente al caerse de un remolque durante un viaje familiar para observar el eclipse solar.

Por El Diario NY

La doctora de 58 años se cayó del auto en movimiento cuando al parecer el viento abrió súbitamente la puerta del remolque en una carretera la tarde del sábado en la ruta estatal 12E en la ciudad Brownville, condado Jefferson, según la Policía Estatal de Nueva York (NYSP). Su esposo iba al frente del volante en el auto principal, indicó USA Today.

La familia se dirigía a Cape Vicent (NY) usando un remolque plateado modelo 2024 que Woroniecka y su esposo acababan de comprar hace dos meses, dijo llorando una vecina al New York Post.

Police: Stony Brook pediatrician killed in fall from trailer on trip to view eclipse

Police said witnesses saw the passenger door of the moving Airstream swing open as Monika Woroniecka hung on before falling off. https://t.co/neiOPgjgS9

— Jennifer Robertson (@JenniferRo63637) April 8, 2024