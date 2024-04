Netflix estrenó “La gran exclusiva”, una mirada al escándalo del príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Netflix ha lanzado un nuevo título, La gran exclusiva, basado en las memorias de la periodista Sam McAlister y centrado en el escándalo que involucra al príncipe Andrés de Inglaterra tras su relación con el financiero Jeffrey Epstein. Este drama, dirigido por Phillip Martin ofrece una perspectiva interna sobre el emblemático reportaje de la BBC que eventualmente marginó al duque de York al azar de la representación pública.

La película aborda el denso proceso detrás de la histórica entrevista y presenta una reflexión profunda sobre la interacción entre la prensa y la realeza en tiempos de crisis. Keeley Hawes da vida a Amanda Thrisk, secretaria privada del príncipe, encargada de gestionar la incendiaria entrevista con la BBC, que saltaría a los titulares en 2019 tras las acusaciones que conectaban a Andrés con el caso Epstein. Mientras, Billie Piper interpreta a McAlister, la periodista y productora cuya determinación y habilidad resultan cruciales para lograr la exclusiva.

Este thriller basado en el libro Scoop: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview de Sam McAlister, se adentra en el cómo y por qué surgió la entrevista que eventualmente llevaría a la caída pública del príncipe. “Me quedé en su casa porque era conveniente”, una de las frases del príncipe recogidas tanto en la entrevista real como en la interpretación fílmica, encapsula la desconcertante relación que mantenía incluso después de que Epstein fuera procesado por pedofilia y tráfico de menores.

El film llega en un momento particularmente delicado para la monarquía británica. Con la reciente enfermedad de Carlos III de Inglaterra y el incremento de las apariciones públicas de Andrés, la cinta no solo relata un episodio escabroso del pasado, sino que también resalta la persistente relevancia de la Casa Real en el debate público actual. La película, protagonizada por Rufus Sewell como el príncipe Andrés y Gillian Anderson como Emily Maitlis, la periodista de la BBC, narra la tensión y los retos detrás de lo que se consideró la “primicia de la década”.

La producción detalla desde las negociaciones con el palacio de Buckingham hasta la ejecución de la entrevista, desvelando los aspectos más íntimos y sorprendentes de este acontecimiento mediático.

