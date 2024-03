Le tocó la bocina a un policía de Connecticut en un semáforo y recibió un castigo desolador (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Desafortunadamente las agresiones en el tránsito no son poco comunes. Muchos son los conductores que pierden la paciencia y terminan actuando mal. Sin embargo, nadie se imaginaría que un policía podría ser el autor de la violencia. Pero eso fue lo que denunció un hombre de Connecticut que vivió un incidente únicamente por haber tocado la bocina mientras se encontraba en un semáforo.

Por El Tiempo

A través de un video, al que tuvo acceso el medio NBC Connecticut, se dio a conocer como un policía, quien en ese momento se encontraba fuera de servicio, golpea a un conductor después de haberlo amenazado con multarlo, únicamente porque el hombre le había tocado la bocina por no avanzar en un semáforo.

Las imágenes fueron grabadas gracias a la cámara en la camioneta perteneciente a Thomas Brocuglio. En ellas se puede ver al auto del oficial Allen Ganter, del Departamento de Policía de Meriden, detenida en un alto, en la avenida Rocky Hill.

De acuerdo con el agredido, los hechos ocurrieron en diciembre pasado. Brocuglio, de 37 años, que viajaba con su perro, se detuvo detrás del auto del oficial esperando a que diera vuelta a la derecha, como no lo hizo, se le puede escuchar decir “¿qué está haciendo?” y comienza a tocar la bocina.

No esperaba que la reacción del conductor delante de él fuera salir de su camioneta, mostrar su placa y acercarse hasta su ventanilla. Ganter, de 57 años, y vistiendo pantalones cortos y una sudadera, le dice al conductor: “aquí no puedes girar a la derecha en rojo, imbécil” gritó el policía.

Pero Brocuglio lo acusa de estar mirando su teléfono y no prestar atención al tráfico. “Te vi mirando hacia abajo”. A lo que el oficial respondió “no, estaba moviendo algo en mi bolso”. La molestia de ambos comenzó a crecer, por lo que Ganter amenaza con multar al hombre y llamar a su supervisor.

Lo siguiente es que Brocuglio pregunta al policía cuál es su número de placa, y la respuesta del agente fue darle un puñetazo en el costado de la cara. El agredido le contesta “te van a arrestar por agredir a un civil”, pero Ganter simplemente se retira a su camioneta y se marcha.

El ciudadano decidió llamar al 911 para denunciar la agresión. Aseguró que el golpe lo había dejado aturdido y posiblemente con una conmoción cerebral, según quedó asentado en una orden de arresto obtenida por NBC.

UPDATE: Here's video of an off-duty #Meriden officer appearing to punch a driver following an argument over a red light turn. https://t.co/DAwqZqb0d6 pic.twitter.com/QamOBbYUB5

— WFSB Channel 3 (@WFSBnews) February 28, 2024