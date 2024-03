María Corina Machado expresa su agradecimiento a senadores de EEUU tras su respaldo con Venezuela

María Corina Machado ha expresado su sincero agradecimiento a los senadores Marco Rubio, Rick Scott, Dick Durbin y Ben Cardin de los Estados Unidos por su valioso respaldo a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Este gesto de solidaridad refuerza la importancia de la colaboración internacional en momentos cruciales para la nación sudamericana.

lapatilla.com

La reconocida líder política venezolana ha destacado la relevancia de contar con aliados comprometidos con la causa venezolana, como los senadores mencionados, cuyo apoyo fortalece la lucha contra la opresión y el autoritarismo en Venezuela.

Thank you, @SenRickScott, for your strong support. We all know that Venezuelans will only accept an election in which their mandate from October 22nd is respected. We will continue fighting until we achieve free presidential elections this year. https://t.co/Bb9gItlOb6

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 9, 2024