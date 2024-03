VIDEO: Trump confunde nuevamente a Biden con Obama, esta vez durante un mitin en Virginia

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El expresidente Donald Trump, que se perfila como el favorito para lograr la nominación republicana de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, volvió a confundir al presidente Joe Biden con su antecesor Barack Obama durante un mitin en Richmond, Virginia, el sábado.

Por El Diario NY

El nuevo despiste del expresidente, quien ha señalado a Biden en varias oportunidades por sus errores y caídas, se produjo minutos antes de afirmar que lo hacía a propósito, y usó como ejemplo a su contendora republicana, Nikki Haley.

“Mezclo a propósito un nombre como Birdbrain ¿Sabes quién es Birdbrain, verdad? Nikki con Nancy Pelosi. Los puse porque en mi opinión son intercambiables”, afirmó Trump, en referencia a ambas funcionarias.

Pero poco después cometió un desliz al referirse cuando se refirió al presidente Biden como Obama mientras abordaba el tema de Rusia.

“Putin tiene tan poco respeto por Obama que está empezando a utilizar la palabra ‘nuclear’. Ya escuchaste eso, nuclear (…) Tenemos a un tonto como presidente”, dijo Trump.

Trump, de 77 años, ha utilizado el argumento de la edad y la capacidad para presidir el país de Biden, de 81 años, una de sus banderas para descalificarlo tras informar que buscará la reelección. Ante esto, se ha referido a sus caídas y palabras mal ejecutadas como una muestra de que se encuentra “senil”.

“El presidente Biden es un hombre sano, activo y robusto de 81 años, que sigue en condiciones de ejecutar con éxito las funciones de la presidencia”, apuntó un informe publicado esta semana por Kevin O’Connor, médico del presidente, tras la publicación del informe anual sobre su salud

De acuerdo con Efe, expertos afirman que Trump también ha tenido que enfrentarse a las dudas sobre su propia salud y su aspecto físico, y ha recurrido a técnicas como teñirse el pelo, broncearse la piel o mostrar agresividad y energía en sus discursos con el fin de disimular su edad y proyectar una imagen de fortaleza.

"Putin has so little respect for Obama that he's starting to throw around the nuclear word" — Trump again forgets who's president pic.twitter.com/ejB2iddGoD

— Aaron Rupar (@atrupar) March 3, 2024