VIDEO: Senador Joe Manchin se enfrentó a un violento activista climático que luego fue expulsado de la sala

El senador Joe Manchin (DW.Va.) parecía listo para pelear el viernes después de que un activista climático lo llamara “enfermo de mie***” durante un evento en la Universidad de Harvard, según muestra un video del incidente.

Por New York Post

“Vendiste nuestros futuros y te hiciste rico haciéndolo, mal** enfermo”, gritó el manifestante a pocos metros de donde estaba sentado Manchin mientras daba una charla en el Instituto de Política de la escuela Ivy League.

El comentario no le cayó bien al senador centrista, quien inmediatamente se levantó y rápidamente se dirigió hacia el activista.

Manchin se acercó al agitador malhablado antes de que un hombre se interpusiera entre los dos.

El hombre, identificado por The Post como Jonathan Kott, empujó violentamente al manifestante fuera del lugar.

BREAKING: we just called Joe Manchin a sick fuck. We humiliated him in front of a herd of Harvard elites. He squared up. We held firm. Barbaric murderer, hideous fiend, he torches humanity and laughs. pic.twitter.com/1ajrQsKnbJ

— Climate Defiance (@ClimateDefiance) March 1, 2024