Ben Affleck le preguntó a JLo si le guarda rencor por su ruptura de 2004 y esto respondió la cantante (VIDEO)

Jennifer López ha vuelto a colocarse en lo más alto de la escena musical tras el estreno de su documental “The Greatest Love Story Never Told”, el cual narra el desarrollo de su más reciente disco, “This Is Me… Now”, estrenado el pasado 16 de febrero, así como el viaje personal de la artista hacia el amor propio.

Por El Diario NY

Como parte de este “viaje”, el material, dirigido por Jason Bergh, también tiene como protagonista a una de las personas más importantes en la vida de la artista: el actor y director Ben Affleck.

Cabe recordar que en entrevistas previas, la intérprete de “On The Floor” ha revelado el gran apoyo y motivación que le brindó el ganador del Oscar durante el trabajo realizado sobre su último disco. Sin embargo, y por primera ocasión, la también actriz mostró uno de los momentos más “oscuros” del estadounidense al revelar parte de su tan sonado rompimiento en 2004.

Dentro del documental, en un momento de conversación entre Affleck y López, el intérprete de “Batman vs Superman” pregunta a su esposa si lo ha perdonado por romper la relación hace más de 20 años.

“Creo que estuve muy enfadada contigo durante mucho tiempo, pero ese corazón roto nos puso a los dos en un camino para descubrirnos y ser mejores personas”.

Luego de esta confesión, la cantante también mencionó a su marido que ha “dado la vuelta a la página” y que ahora le corresponde a ella “perdonarse a sí misma en algunas cosas” para sanar todas las heridas.

