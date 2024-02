Surrealista: Biden habló sobre el alto al fuego en Gaza mientras se comía un helado (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este lunes que su “esperanza” es que se alcance un acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza para el próximo lunes.

Por El Espectador

Las imágenes de tan importante declaración han llamado la atención por un detalle particular: el primer mandatario estaba comiendo helado.

“Mi asesor de Seguridad Nacional me dice que estamos cerca, estamos cerca, pero todavía no lo hemos conseguido. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto el fuego”, dijo el presidente a la prensa en Nueva York.

Biden hizo el comentario mientras visitaba una heladería neoyorquina, cono de chocolate y menta en mano, junto al presentador de televisión Seth Meyers, cuyo programa “Late Night with Steh Meyers” cumple diez años.

This is surreal that he announced this while eating ice cream. pic.twitter.com/E3vnGRilQL

— jeremy scahill (@jeremyscahill) February 27, 2024