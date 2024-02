Murió el militar de EEUU que intentó inmolarse frente a embajada de Israel en Washington

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un miembro activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió tras inmolarse este fin de semana frente a la embajada de Israel en Washington en protesta por el conflicto en el enclave palestino de Gaza, informó el lunes el Pentágono.

Una portavoz de la institución señaló que el hombre, cuyo nombre no se divulgó, “sucumbió a sus heridas y falleció anoche” domingo. “Proporcionaremos detalles adicionales 24 horas después de que se completen las notificaciones a los familiares“, agregó.

Equipos de emergencia acudieron el domingo frente a la embajada de Israel en Washington poco antes de las 13H00 locales (18H00 GMT) en respuesta a una “llamada por una persona en llamas” en ese lugar, según un mensaje en la red social X del cuerpo de Bomberos de la capital estadounidense.

Al llegar al lugar, se encontraron con que el fuego ya había sido extinguido por agentes del Servicio Secreto, la agencia encargada de proteger las embajadas en Washington.

Medios locales informaron que el sujeto, que vestía uniforme, aparentemente transmitía en directo en la red social Twitch, asegurando que “no será cómplice de genocidio” antes de rociarse con líquido, en referencia a las acciones militares de Israel en Gaza.

A continuación se inmoló mientras gritaba “¡Palestina libre!” hasta que cayó al suelo, según los reportes

El acto ocurrió en momentos que aumentan las protestas en Estados Unidos contra las acciones militares de Israel en Gaza, a la que somete a intensos bombardeos y donde realiza continuas operaciones terrestres en una guerra en represalia por el ataque sin precedentes perpetrado en su territorio el 7 de octubre por el grupo islamista palestino Hamás.

Ese día los milicianos mataron a 1.160 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250, según un balance de la AFP basado en datos israelíes.

El número de muertos en Gaza por la respuesta de Israel se acerca a los 30.000, la mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del área gobernada por Hamás, por lo que ha aumentado la presión internacional sobre Estados Unidos para que frene a su tradicional aliado Israel y pida un alto el fuego.

AFP

??WARNING EXTREMELY GRAPHIC

? United States Air Force servicemen Aaron Bushnell burned himself alive outside the Israel Embassy in Washington DC. This is the video he filmed of his extreme protest for Palestine. It’s blurred for sensitivity. pic.twitter.com/dBgQxfgor3

— The Spot (@Spotnewsth) February 26, 2024